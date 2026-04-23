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台南東區大型車輛通行密度高 警加強取締今年已開罰143件

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處過去已發生婦人與大車死亡車禍，去年9月女騎士再與大車擦撞身亡，上月18日西端上橋處對向下橋處車道再發生砂石車輾斃男騎士，轄區第一警分局今年加強取締大型車各項交通違規累計達143件，今天再聯合稽查。

台南市交通警察大隊統計，去年大型車A1死亡車禍事故總計26件27人，今年1至3月大型車A1事故則為10件10人；由於東區部分路段為聯繫市區與主要幹道重要孔道，大型車輛通行密度高，第一警分局今天聯合交通警察大隊，於大型車往來頻繁路段，執行取締專案勤務。

分局這次運用「活動地磅」對疑似超載車輛進行機動攔停與即時過磅，確保入轄車輛均符合載重規範，今日共取締行駛公告路段無申請臨時通行證、砂石車變更貨廂高度、超載等3件無規，罰鍰分別為900至1800元、4萬到8萬，以及1萬元（另視總超載程度每公噸加罰）。

分局表示，為預防大型貨車及砂石車因超載、盲區死角導致嚴重事故，也前往轄內大型車輛運輸公司，加強交通宣導與常見事故肇因，透過「執法結合宣導」的方式，強化駕駛人交通安全觀念與守法意識。

分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。重點項目包括：不遵守標誌行駛4件、違規停車73件、超載行為21件、闖紅燈7件、轉彎未依規定8件、車體超長（寬）1件、未申請路權29件。

分局將持續利用大數據分析易違規熱時、熱點，不定期規劃專案稽查，捍衛東區交通安全，同時呼籲大型車駕駛應落實自主管理，確保設備正常運作；並提醒用路人，行經路口時應主動遠離大型車視野死角，切勿爭道行駛。

台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝

台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝

台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局統計，今年1月份迄今，針對大型車各項交通違規已累計取締達143件。記者袁志豪／翻攝

車道 車禍 警察

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