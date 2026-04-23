台南拚第一條捷運藍線一期 交通局：年底動工、6年完工通車

台南市議會今安排交通局工作報告及質詢，議員關切台南捷運藍線一期力拼年底動工、永康鐵路地下化等議題，交通局表示藍線一期上半年將進行統包工程的招標，順利的話年底可以進行前期工程，一、兩年後細部設計時開始落墩，預計6年後完工。

黄肇輝表示，捷運藍線一期從永康大橋出發，經過永康中華路接東區中華東路，已經談論許久，市民朋友也很關心何時動工，何時完工；另捷運沿線的停六停車場遲未完成招標，未來能否與捷運完成時間錯開，要求必須加緊完成，也能提供當地商圈足夠的停車與多元化營運。

交通局長王銘德指出，第一期藍線將採統包工程招標，因此在完成招標確定承包廠商後尚需進行細部設計作業，完成後方能分階段啟動主體工程，今年底如能順利完成招標，則可先啟動周邊相關先期工程。

另在工期部分，單軌系統特色即在於施工期程較短，預計6年工期後可完工通車。其餘優先路網的第一期藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線、黃線等5條路線的規劃進度依序進行中。

有關台鐵永康段地下化進度，王銘德說，台鐵永康段地下化的可行性研究已經行政院核定，現由鐵道局進行綜合規劃階段，後續還要經過都市計畫變更、基本設計、細部設計及施工等階段，依鐵道局經驗工程所需時間約9至10年，另設置簡易型康橋車站的提議，交通局將向鐵道局反應，在有腹地、不影響台鐵營運及地下化工程的前提下，請鐵道局研議設置可行性以優先培養公共運輸運量。

黃肇輝也關切平實轉運站延宕，交通局表示受土方去化問題而停工，黄肇輝強調市府已提出許多的土方解決之道，應該要盡速復工才是。