記錄上白礁儀式、歷史與傳承 台南學甲慈濟宮新書發表

台南學甲慈濟宮每年上白礁祭典、四年一次三日的刈香大祭典，年文化部2022年認定儀式、文武陣頭與自組藝閣為國家重要無形文化資產。中研院院士李豐楙帶領團隊研究上白礁歷史、儀式、陣頭與文化資產傳承，主編，廟方今天辦新書發表，希望出版傳遞民俗，並作為鄉土教材，吸引民眾長期參與。

發表會學甲慈濟宮董事長王文宗與李豐楙主持，邀請文化部文化資產局、台南市文化資產管理處與作者群、信眾參與。

王文宗表示，感謝李豐楙院士帶領團隊，由學術與文史界，配合在地研究者共同合作而成，配合大量檔案、影像與口述資料，可做民俗知識傳遞與學校鄉土教學、文化資產推廣的基礎。

李豐楙表示，團隊2019年開始研究，見證國家文化資產榮耀與後續無形文化資產保存維護計畫過程，特別將文化資產傳承與相關規畫放入書中，在地團隊的努力與想法也納入，出版是透過知道過去了解現在，進而連接未來。口述歷史、田野調查與多媒體紀錄保存文化資產並傳承給下一代，活絡參與意願及信仰實踐，使上白礁民俗不僅是靜態遺產，更成為社區凝聚力與創造力重要來源。

廟方指出，新書將提供學甲十三庄頭各機關學校及學術機構、圖書館參考，廟方25日舉辦上白礁祭典，民眾可參考書本內容現場觀察，了解歷史脈絡與民俗儀式意義，可以看熱鬧，同時也看門道。

書中上白礁祭典與學甲慈濟宮緊密結合，是當地學甲十三庄人民的信仰核心。祭典期間參與者祭祀保生大帝，展現對信仰的堅定信念，並強化了地方社會凝聚力。各種儀式活動如陣頭、請水火等反映了學甲地區的文化特色，並成為地方認同的重要象徵。

書中記錄上白礁祭典隨時代演變而產生文化特色。例如祭典規模逐漸擴大，輦宮數量增加，各式陣頭也日趨多元。表演形式和內容也隨著時代變遷調整，展現了文化在不同時空背景下的適應力和創造力。

書中指出，上白礁祭典保持傳統也因應時代變化調整。例如儀式雖形式有改變，核心象徵意義依然保留。藝閣上馬傳統和隨香金等習俗雖與現代社會生活有差異，但在當地人民堅持下依然延續，展現對傳統文化的尊重與傳承。

台南學甲慈濟宮新書發表，記錄上白礁儀式、歷史與傳承。圖／廟方提供