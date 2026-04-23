嘉義水上龍德橋拓寬改建 斥資1450萬元改名「善龍橋」

嘉義縣水上鄉龍德橋是地方重要交通節點，橋梁老舊有安全疑慮，已加裝兩座橋墩，但結構仍不穩固。嘉邑行善團及嘉義縣政府斥資1450萬元改建，縣長翁章梁今天參加動土典禮，將提升橋面高度、擴大通洪斷面並優化引道，並改名為「善龍橋」，工期預計300個工作天。

嘉義理事長鄭秀玉說，嘉邑行善團修建老舊橋梁多年，目前已完成全台662座橋，其中嘉義縣就有363座橋，占超過一半，水上鄉已完成修繕11座橋，龍德橋是第12座橋，將命名為「善龍橋」，感謝社會大眾支持，一起走在善的道路上，希望嘉邑行善團精神能傳承百年。

縣長翁章梁說，龍德橋雖然不是很大的橋，但對地方出入非常重要，過去橋梁斷面較窄，無法因應極端氣候，現在與嘉邑行善團合力改善，橋梁由行善團修建，橋兩側及道路由縣府負責，工程總經費1450萬元，縣府配合款87萬元，工期約300天，盼早日完工有助地方通行。

鄉長林緗亭說，龍德橋1985年完工，橋梁結構老舊，被歸類為急迫修繕危險橋梁，她的父親、前鄉長林琨山經常惦念，原訂去年開工，但遇上多個颱風，如今父親離開人世，她還是帶著父親的精神，繼續完成工作，今天特地戴著父親的手表，一起參與龍德橋改建歷史。

嘉義縣水上鄉龍德橋拓寬改建，縣長翁章梁今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉長林緗亭推動龍德橋改建，今天戴著父親的手表參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉龍德橋拓寬改建，斥資1450萬元將改名為善龍橋，縣長翁章梁等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影