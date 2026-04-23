嘉市府北棟大樓動工臨時停車場退場 議員指交通黑暗期市民停車焦慮

嘉義市政府辦理北棟大樓（市民中心）新建工程，引爆市中心停車問題，原在北棟預定地設置的臨時停車場共261席車位，工程動工退場，讓市中心停車需求瞬間失衡，民眾直呼「交通黑暗期」到來，找停車位焦慮，議員上午質詢要求市府提早啟用地下停車場，並因應營建土石方之亂，做好配套。工務處長余成鈺答覆，已與營建商協調，提早啟用地下停車場，並媒合土石方去處。

議員鄭光宏指出，北棟大樓位處市中心精華地段，鄰近文化路夜市、嘉義城隍廟及陽明醫院等人流密集區域，原本停車就困難，如今車位一口氣少了261席，更是雪上加霜。他進一步指出，民眾現在得提前至少30分鐘找車位，加上市府近年舉辦多項大型活動，包括商圈夜市券、購物節，甚至即將到來的報稅季，也在市府南棟大樓辦理，短時間湧入大量人車，停車空間嚴重壓縮，就連周邊新設停車場也難負荷。

鄭光宏強調，北棟大樓地下停車場規畫提供625席汽車位與517席機車位，若能提前完工啟用，將有效紓解壓力，呼籲市府應與廠商積極協調，加速地下停車場進度，減輕市民不便。工務處長余成鈺答覆，短期盤點北棟大樓周邊停車資源，整合民間停車場及既有空間，盡可能增加臨時車位供給；長期已與營建廠商召開協調會，目標是在2030年工程完工前，優先開放地下停車場使用，縮短停車位不足空窗期。

鄭光宏並質詢「土石方之亂」，是否衝擊工程進度，土石方處理費用暴漲3至5倍，恐影響預算與工期。對此余成鈺表示，市府已媒合地下開挖土石方去處，配套完善，不會增加預算，也不致延誤工程進度。