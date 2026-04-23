左轉車道變「扭扭路」惹怨議員質詢 嘉市府擬導入削切分隔島改善交通

嘉義市推動左轉專用車道原意為提升行車安全效率，未料部分路段因設計偏移幅度過大，多處路段形成駕駛人口中的「扭扭路」，引發地方社群熱議，掀起安全疑慮。議員上午質詢要求市府檢討道路設計改善；工務處長余成鈺允諾檢討改善。

議員王浩指出，包括北港路在內多條主要幹道，完成管線下地工程後，採用偏心式左轉附加車道設計，導致車道標線出現左偏右移情況，整體動線宛如蛇行，不僅視覺混亂，也讓駕駛難以適從。尤其林森東路、林森西路等路段，未設置足夠漸變段，車流交織嚴重，甚至出現直行車輛反而需打方向燈現象。

實際上，用路人若依標線行駛，依法需打方向燈變換車道，但後方車輛往往難以判斷其行進方向，容易誤判為左轉，增加追撞風險。反之，若駕駛未依標線行駛，又可能與守規矩車輛衝突，導致糾紛頻傳。地方臉書社團出現抱怨，直指設計不良讓駕駛陷入「照做也錯、不照做也錯」的兩難。

王浩強調，相關問題去年8月北港路劃設完成後即反映，迄今未見改善，批評現行規畫形同「違規陷阱」。他建議改採中央分隔島「削切」方式設置左轉專用道，使車流動線更為直觀，盤點林森路、垂楊路等高流量路段，避免類似設計持續危害交通安全。

市府工務處長余成鈺答覆，認同議員建議。目前包括新民路、中山路等4條道路納入「削切分隔島」設計；車流量較大的北港路及林森路段，研擬改善方案，盼兼顧安全效率下，優化道路配置，讓市民行車安心。