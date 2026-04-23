快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

左轉車道變「扭扭路」惹怨議員質詢 嘉市府擬導入削切分隔島改善交通

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市推動左轉專用車道原意為提升行車安全效率，未料部分路段因設計偏移幅度過大，多處路段形成駕駛人口中的「扭扭路」，引發地方社群熱議，掀起安全疑慮。圖／議員王浩提供
嘉義市推動左轉專用車道原意為提升行車安全效率，未料部分路段因設計偏移幅度過大，多處路段形成駕駛人口中的「扭扭路」，引發地方社群熱議，掀起安全疑慮。圖／議員王浩提供

嘉義市推動左轉專用車道原意為提升行車安全效率，未料部分路段因設計偏移幅度過大，多處路段形成駕駛人口中的「扭扭路」，引發地方社群熱議，掀起安全疑慮。議員上午質詢要求市府檢討道路設計改善；工務處長余成鈺允諾檢討改善。

議員王浩指出，包括北港路在內多條主要幹道，完成管線下地工程後，採用偏心式左轉附加車道設計，導致車道標線出現左偏右移情況，整體動線宛如蛇行，不僅視覺混亂，也讓駕駛難以適從。尤其林森東路、林森西路等路段，未設置足夠漸變段，車流交織嚴重，甚至出現直行車輛反而需打方向燈現象。

實際上，用路人若依標線行駛，依法需打方向燈變換車道，但後方車輛往往難以判斷其行進方向，容易誤判為左轉，增加追撞風險。反之，若駕駛未依標線行駛，又可能與守規矩車輛衝突，導致糾紛頻傳。地方臉書社團出現抱怨，直指設計不良讓駕駛陷入「照做也錯、不照做也錯」的兩難。

王浩強調，相關問題去年8月北港路劃設完成後即反映，迄今未見改善，批評現行規畫形同「違規陷阱」。他建議改採中央分隔島「削切」方式設置左轉專用道，使車流動線更為直觀，盤點林森路、垂楊路等高流量路段，避免類似設計持續危害交通安全。

市府工務處長余成鈺答覆，認同議員建議。目前包括新民路、中山路等4條道路納入「削切分隔島」設計；車流量較大的北港路及林森路段，研擬改善方案，盼兼顧安全效率下，優化道路配置，讓市民行車安心。

嘉義市推動左轉專用車道原意為提升行車安全效率，未料部分路段因設計偏移幅度過大，多處路段形成駕駛人口中的「扭扭路」，引發地方社群熱議，掀起安全疑慮。議員王浩（右）上午質詢工務處長余成鈺（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市推動左轉專用車道原意為提升行車安全效率，未料部分路段因設計偏移幅度過大，多處路段形成駕駛人口中的「扭扭路」，引發地方社群熱議，掀起安全疑慮。議員王浩（右）上午質詢工務處長余成鈺（左）。記者魯永明／翻攝

議員 車道

延伸閱讀

台中漢神開幕二周交通問題待解決　市府：研議接駁車常態化

成大商圈停車亂象！議員批廣告車占用「跨格」只收一格費用不公

交通罰鍰 應專款專用改善違規

淡江大橋機車道安全引議 侯友宜：辦理救護演練

相關新聞

嘉義水上龍德橋拓寬改建 斥資1450萬元改名「善龍橋」

嘉義縣水上鄉龍德橋是地方重要交通節點，橋梁老舊有安全疑慮，已加裝兩座橋墩，但結構仍不穩固。嘉邑行善團及嘉義縣政府斥資1450萬元改建，縣長翁章梁今天參加動土典禮，將提升橋面高度、擴大通洪斷面並優化引道，並改名為「善龍橋」，工期預計300個工作天。

成大商圈停車亂象！議員批廣告車占用「跨格」只收一格費用不公

台南市議會今進行交通業務質詢，市議員李宗霖針對成功大學周邊機慢車停車格遭長期佔用問題，指出該區停車需求高度集中，但有商家車輛加裝框架並張貼具宣傳性質內容，卻長時間佔據停車格，甚至出現一車佔兩格情形，嚴重影響學生與市民停車權益，要求交通局提出具體改善對策。

支持女性創業拚經濟 南市「好好市集」每周三固定開市

台南市社會局持續推動「婦女經濟培力」，在永華婦女福利服務中心辦理「好好市集」，作為支持婦女發展的平台，透過女性經濟培力方案，讓婦女從品牌建立、商品設計到展售實作，逐步推動婦女走入市集展售商品，後續固定於每周三在社會福利綜合大樓1樓公共空間設攤，提升女性品牌能見度與市場參與，也為婦女開創穩定發展與經濟自立的新契機。

嘉義首座海水淡化廠環評通過 漁民憂生態生計衝擊施工期曝

為因應氣候變遷，大南方新矽谷嘉科園區等重大開發，用水需求，經濟部水利署推動嘉義縣布袋鎮首座海水淡化廠興建計畫，近日通過第2次環評初審；布袋鎮岑海里長翁億穎對海淡廠樂觀其成，但漁民憂心排放鹵水，衝擊生態生計，呼籲政府比照六輕訂回饋機制；水利署副署長王藝峰回應，海淡廠屬公共建設水價低，與營利性質六輕石化產業不同。

台南課輔鐘點費6都墊底 教產工會爭取調漲提3訴求

教育部去年底宣布調高公立中小學校兼任及代課教師鐘點費，各縣市政府跟進調整國中課後輔導鐘點費，台南調至五百元，但為六都最低，對此，多名議員與南市教育產業工會昨出面爭取調漲，南市教育局表示，會妥適研議調整方案。

斗六社區發表手路菜 22社區上菜120道「故事菜」

雲林縣斗六市公所今舉辦社區手路菜成果發表會，共集結22個社區、超過120道特色料理同時上菜，市長林聖爵表示，每一道料理皆由社區居民結合在地農特產與製作，未來將結合手路菜推出半日或一日遊程，邀請各地遊客深入斗六社區，感受在地滋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。