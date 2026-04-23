成大商圈停車亂象！議員批廣告車占用「跨格」只收一格費用不公

台南市議會今進行交通業務質詢，市議員李宗霖針對成功大學周邊機慢車停車格遭長期佔用問題，指出該區停車需求高度集中，但有商家車輛加裝框架並張貼具宣傳性質內容，卻長時間佔據停車格，甚至出現一車佔兩格情形，嚴重影響學生與市民停車權益，要求交通局提出具體改善對策。

交通局說明，路邊停車格依法最長可停放三天，若超過期限未移車，將先以行政程序通知車主限期改善，若仍未改善，才啟動強制移置，由相關單位執行拖吊並收取相關費用。

交通局表示，若車輛外掛設備或展示內容具明顯廣告性質，將依規定認定違反路邊停車使用規範；但一般公司車輛若僅附有企業標誌，仍需依個案事實認定，執法上存在界線判斷空間。

李宗霖表示，近期接獲民眾陳情反映，成大周邊機慢車停車格遭商家車輛長期佔用，不僅整排車輛久停不移，甚至有車輛一台佔用兩格情形。更有民眾發現部分車輛張貼多張收費單據，顯示已長時間佔用公共停車資源，嚴重排擠一般用路人停車需求。

李宗霖指出，經向警察局第一分局及交通大隊了解，目前類似車輛因認定為一般重型機車，並不屬於違規停放，即使有跨格停放情形，現行制度下仍缺乏明確規範與有效管理。交通局停管營運科科長陳英傑也回應，收費是以一格收費。

李宗質疑，若一台車實際佔用兩格空間，收費卻未反映使用面積，將產生明顯的公平性問題，也使有限的停車資源更加緊縮，是放任有限資源被商家佔用。

交通局長王銘德說，遊覽車若佔小汽車格，是收取遊覽車停車的費用，但議員所提佔兩格狀況為什麼不是收兩格費用，承諾會再詳加研議。

李宗霖舉例，2019年出現長期佔用中西區府前路台灣銀行前停車格，2023年市府大刀闊斧將車輛拖走，結束長達四年的「傳奇街景」。陳英傑說因該案車主雖有繳納規費，但他違反的是附加框架使用路邊車格使用的相關規定。

陳英傑說明，議員提供的成大周邊停車格佔用，是屬於比較特殊的三輪車型，它掛牌是合法的領牌車輛，但爭議在於車輛後面附加框架做類似廣告性質。分兩種類型，像運輸車輛或放公司名字的，這種不會認定是廣告性質；但如果後車廂附掛的內容有涉及廣告性質，就會違反規定。

李宗霖指出，近期桃園市試辦開放大型重機停放機車格，即引發「跨停兩格仍收一格費用」的爭議，顯示相關制度若配套不足，極易引發民怨。他強調，台南市若未來研議類似政策，應審慎評估並建立清楚的停放與收費規範。而現階段最重要的是，針對長期佔用及不當停放的管理機制應強化並改善，保障多數市民的停車權益，避免讓公共資源被少數使用者長期壟斷。

台南市議員李宗霖質疑成大商圈機慢車停車格位，停放具宣傳性質車輛，若任由特定車輛或商家長期占用，將影響公共資源分配。圖／李宗霖提供