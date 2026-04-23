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支持女性創業拚經濟 南市「好好市集」每周三固定開市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾駐足參觀攤位，感受好好市集的溫暖氛圍絡。圖／台南市社會局提供
民眾駐足參觀攤位，感受好好市集的溫暖氛圍絡。圖／台南市社會局提供

台南市社會局持續推動「婦女經濟培力」，在永華婦女福利服務中心辦理「好好市集」，作為支持婦女發展的平台，透過女性經濟培力方案，讓婦女從品牌建立、商品設計到展售實作，逐步推動婦女走入市集展售商品，後續固定於每周三在社會福利綜合大樓1樓公共空間設攤，提升女性品牌能見度與市場參與，也為婦女開創穩定發展與經濟自立的新契機。

社會局長郭乃文表示，推辦「日日好市．好好市集」女性經濟培力方案，除鼓勵婦女提升經濟能力外，更著重於協助其實現自我價值。「好好市集」提供創業技能及建構完善支持系統。透過陪伴式服務機制，協助女性於嘗試與修正過程中累積實務經驗，降低創業風險，並在彼此交流互動中逐步建立信心與支持連結。

為持續提升婦女品牌培力效益，「好好市集」今年度以「日日好市」為名再度推出，延續「好好市集」的推動模式，以「微型化」與「深度陪伴」為核心，每周邀請婦女福利服務中心培力的婦女品牌共同參與，並於活動後安排交流分享，蒐整設攤經驗與回饋意見。

透過持續陪伴與回饋機制，協助女性品牌穩健成長，進一步支持女性經濟發展。活動辦理期間，參與民眾反應熱烈，普遍給予正面肯定，認為市集規模精緻且兼具多元性與特色，涵蓋手作美食、創意小物及衣物修改等服務。

「日日好市．好好市集」營運時間為每周三上午10時至14時，於安平區中華西路二段315號1樓公共空間，歡迎市民朋友定期造訪，相關活動資訊請參考「台南市婦女福利服務中心」臉書專頁及官方Line@（@612hnpft），或洽06-2985885。

好好市集品嘗現場手沖咖啡。圖／台南市社會局提供
好好市集品嘗現場手沖咖啡。圖／台南市社會局提供

民眾熱情參與好好市集互動熱絡。圖／台南市社會局提供
民眾熱情參與好好市集互動熱絡。圖／台南市社會局提供

好好市集特色攤商，衣物修改服務。圖／台南市社會局提供
好好市集特色攤商，衣物修改服務。圖／台南市社會局提供

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