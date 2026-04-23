嘉義首座海水淡化廠環評通過 漁民憂生態生計衝擊施工期曝

為因應氣候變遷，大南方新矽谷嘉科園區等重大開發，用水需求，經濟部水利署推動嘉義縣布袋鎮首座海水淡化廠興建計畫，近日通過第2次環評初審；布袋鎮岑海里長翁億穎對海淡廠樂觀其成，但漁民憂心排放鹵水，衝擊生態生計，呼籲政府比照六輕訂回饋機制；水利署副署長王藝峰回應，海淡廠屬公共建設水價低，與營利性質六輕石化產業不同。

水利署規畫，海淡廠選址布袋商港北側坡堤內海域，將以填海造陸方式開發，預計2029年6月完成填海造陸築，2032年產水，整體開發面積約6公頃，含廠房、取排水設施及綠地配置，將成為嘉義地區首見的大型海淡設施，完工後，日供水量可達10萬立方公尺，成為支撐地方產業發展重要水源。

嘉義地區每日供水量約35.8萬噸，需求約32萬噸，但隨產業進駐與人口變動，預估至2041年日需水量攀升至42.4萬噸，供水缺口擴大。海水淡化廠被視為穩定供水的重要解方，不僅支撐產業，也有助於吸引青年返鄉就業，帶動地方發展。

在地岑海里長翁億穎表示，居民對建海淡廠發展產業持正面態度，但漁民對海淡廠排放高鹽度鹵水影響感憂心，沿海牡蠣養殖，海水鹽度改變，恐衝擊生態與生計。呼籲政府建立回饋機制，比照六輕工業區模式，照顧受影響居民權益，並依環評開說明會與地方溝通，凝聚共識後再動工。

水利署副署長王藝峰說，海淡廠屬公共建設，與營利性質六輕石化產業回饋機制不同，水價低，政府為產業需求，盼地方理解整體發展，穩定供水促進人口回流與經濟活絡。針對環境疑慮，環評委員要求強化對牡蠣養殖影響監測，未來每季進行1次監測，同時規範施工土方須就地平衡、不外運，堆置高度不得超過3公尺。另在減碳與循環經濟趨勢下，建議評估鹵水再利用可行性。未來將與陽明交通大學及工業技術研究院合作，推動鹵水資源化研究，降低對環境衝擊。

水利署規畫，嘉義海淡廠選址布袋商港北側坡堤內海域，將以填海造陸方式開發，預計2029年6月完成填海造陸築，2032年產水，整體開發面積約6公頃，含廠房、取排水設施及綠地配置，圖為布袋港。記者魯永明／攝影