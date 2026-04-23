台南課輔鐘點費6都墊底 教產工會爭取調漲提3訴求

教育部去年底宣布調高公立中小學校兼任及代課教師鐘點費，各縣市政府跟進調整國中課後輔導鐘點費，台南調至五百元，但為六都最低，對此，多名議員與南市教育產業工會昨出面爭取調漲，南市教育局表示，會妥適研議調整方案。

據了解，國中課後輔導鐘點費，台北已規畫下學期起調升至六百元，新北、桃園、高雄等十四縣市也都達成五四○元共識。

市議員林冠維、陳昆和、曾之婕、陳怡珍、朱正軒，及前議員許又仁等人與南市教產工會開記者會，紛紛表態支持，認為教師工作相當專業，是教育局最佳夥伴，並呼籲市府行政單位應重視教師「勞動正義」，別讓台南教師淪為二等公民，否則恐引發逃難潮。

「台南別成為全台最虧待老師的城市」，南市教育產業工會理事長陳葦芸說，工會提出三項訴求，包含今年七月暑假起課輔鐘點費調升至五四○元、第八節或寒暑輔課程應尊重教師授課意願、應研議將鐘點費提高至加班費水準。

南市教育局表示，一月教育部宣布將課程教師鐘點費由三七八元調高至四五五元後，在兼顧教師權益與家長負擔後，台南二月四日發布自一一四學年度第二學期起，調整課後課業輔導教師授課鐘點費區間，由三六○元至四五○元調高為四五五元至五百元，調增幅度已達百分之十一。

教育局指出，國中課後課業輔導費是由家長付費，是否再調高，須同時考量教師權益與家長負擔，將彙整各方意見與相關數據，並透過相關人員會議凝聚共識。