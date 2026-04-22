斗六社區發表手路菜 22社區上菜120道「故事菜」

雲林縣斗六市公所今舉辦社區手路菜成果發表會，共集結22個社區、超過120道特色料理同時上菜，市長林聖爵表示，每一道料理皆由社區居民結合在地農特產與製作，未來將結合手路菜推出半日或一日遊程，邀請各地遊客深入斗六社區，感受在地滋味。

斗六各社區今同時上菜，溪洲社區以森巴舞步呈現上菜儀式，氣氛熱絡；鎮北、明德、樂活及正心社區負責餐桌美學設計；江厝社區則透過話劇演出，詮釋族群融合的飲食文化，展現每一道手路菜的故事。

林聖爵指出，社區手路菜計畫結合在地農產與生活文化，讓居民在討論菜色與製作過程中，凝聚社區向心力，也重新認識養育自己的土地，重新詮釋在地的活力與人情味。

社會課長張月秋表示，每一道菜色都結合居民的生命故事，長輩常在討論菜色時回憶起早年生活記憶與地方故事，此次展出的120道料理，每一道都是「故事菜」，如番薯籤飯、鼠麴粿、茄冬燻雞、芋粿與苦瓜鑲肉等。

張月秋指出，推出手路菜僅是起點，未來將結合地方節慶與食農教育，串聯社區，推出半日及一日遊程，讓遊客實地走訪，深入認識斗六的文化特色。

雲林縣斗六市市公所輔導社區推出手路菜，今天發表成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市市公所輔導社區推出手路菜，今天發表成果。記者陳雅玲／攝影