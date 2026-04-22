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提升第一線消防火災搶救安全防護 南消今年再採購316組空氣呼吸器

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
數位式空氣呼吸器可結合救命器，有助於在高風險環境中提供更即時、明確的警示，在資訊顯示及警報提示方面較具優勢。記者袁志豪／翻攝
數位式空氣呼吸器可結合救命器，有助於在高風險環境中提供更即時、明確的警示，在資訊顯示及警報提示方面較具優勢。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局目前配發使用空氣呼吸器（SCBA）總數計有1795組，包含機械式（1545組）及數位式（250組）兩種款式，為持續提升第一線消防人員執行火災搶救任務時安全防護，今年再規劃採購316組空氣呼吸器，展現市府對消防人員安全防護及救災裝備升級的高度重視。

消防局表示，空氣呼吸器為消防人員進入高溫、濃煙及缺氧環境中執行搜救與滅火任務的重要防護裝備，攸關同仁在火場中的生命安全；現行機械式空氣呼吸器，具有構造較為單純、操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，在極端環境下因結構單純，穩定性較高，且後續維護成本相對較低。

數位式空氣呼吸器可結合救命器，有助於在高風險環境中提供更即時、明確的警示，在資訊顯示及警報提示方面較具優勢，能提升消防人員對裝備狀態的掌握度；但相對也需搭配鋰電池或電池模組且整體成本及維護需求較高，整組價格是機械式空氣呼吸器的2倍。

另外，數位式現況傳輸功能受到（NCC國家通訊傳播委員會）限制，也是採購考量主因，加上目前外勤基層同仁普遍表達機械式穩定性較高適合火場極端環境救災；今年規劃採購的316組，消防局指出，兩種款式各有其特性，將兼顧實務使用效能、維護管理及預算運用，持續評估數量。

消防局說明，今年採購相關預算將透過南科補助款支應，未來將規劃利用建構國家安全化學與韌性永續計畫、建構區域聯防機制暨提升高科技廠房救災量能五年中程計畫、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助地方政府建設經費計畫、市預算等經費挹注採購空氣呼吸器。

面對日益複雜的災害型態，消防局逐步考量補充汰換各項救災裝備，全面提升台南市整體救災效能，有助於強化消防戰力，守護市民生命財產安全，也是對第一線同仁安全的具體支持，保障消防同仁執勤安全。

機械式空氣呼吸器，具有構造較為單純、操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，在極端環境下因結構單純，穩定性較高，且後續維護成本相對較低。記者袁志豪／翻攝
機械式空氣呼吸器，具有構造較為單純、操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，在極端環境下因結構單純，穩定性較高，且後續維護成本相對較低。記者袁志豪／翻攝

數位式空氣呼吸器可結合救命器，有助於在高風險環境中提供更即時、明確的警示，在資訊顯示及警報提示方面較具優勢。記者袁志豪／翻攝
數位式空氣呼吸器可結合救命器，有助於在高風險環境中提供更即時、明確的警示，在資訊顯示及警報提示方面較具優勢。記者袁志豪／翻攝

機械式空氣呼吸器，具有構造較為單純、操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，在極端環境下因結構單純，穩定性較高，且後續維護成本相對較低。記者袁志豪／翻攝
機械式空氣呼吸器，具有構造較為單純、操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，在極端環境下因結構單純，穩定性較高，且後續維護成本相對較低。記者袁志豪／翻攝

台南 消防人員 火災

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