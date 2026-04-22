扎根科技教育 台南開辦無人機足球師資培訓營

台南市政府教育局今天在AI創學中心開辦「無人機足球師資培訓體驗營」，吸引全市120名教師參與，以拓展校園科技教育應用，為推動無人機教育跨出重要一步。

教育局開辦「無人機足球師資培訓體驗營」，主要透過師資培訓，再進入校園拓展無人機教育，強化學生邏輯思考、實作探究與科技應用能力，貼近未來科技發展趨勢。

教育局指出，透過無人機足球師資培訓，希望讓教師認識無人機足球發展趨勢與應用潛力，也藉由系統化課程設計，協助學校掌握未來教學推動方向。

體驗營課程涵蓋無人機足球發展沿革、球機特性、競賽規則、基本操控、攻守技術及實戰體驗等，兼顧理論與實作，先從教師培力著手，協助學校建立推動基礎，再逐步將無人機教學融入課程、社團與競賽活動，讓學生在多元科技學習情境中培養實作與應用能力。

受訓老師表示，無人機足球結合科技與運動特性，將有助提升學生學習興趣及校園科技教育深化。此外，無人機足球融合物理力學、程式控制與空間概念，將讓學生在操作與競技過程中，自然培養問題解決能力與團隊合作素養。