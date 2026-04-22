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雲檢迎戰2026年選舉 全面查賄、斬賭盤、防滲透

中央社／ 雲林縣22日電

為迎戰2026年地方公職人員選舉，雲林地檢署昨天召開會議，目前已有12件選舉情資並查獲1起虛擬選舉賭盤，檢方即日啟動「無死角」部署，全面查賄、斬賭盤、防滲透。

雲林地檢署昨天召開「115年雲林地區地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由雲林地檢署檢察長林秀敏主持，雲林縣警察局、雲林縣調查站和雲林縣政風處等單位參與。

根據雲林地檢署統計，已受理115年地方公職人員選舉相關情資12件，以選舉賭盤和不實言論居多，並查獲全國首起虛擬選舉賭盤案件。

林秀敏表示，此次查察將運用「八二法則」，鎖定賄選熱區與高風險對象，推動「精準佈建」策略，提前建立綿密且有效的情資網絡，並要求各機關成立情資研析小組，強化情資查證與分析機制，以提升查察效率。

針對境外勢力介選、地下通匯與選舉賭盤干擾選情、深偽影音及假訊息氾濫、虛偽遷徙戶籍等不法態樣，檢方將建構跨機關聯防體系，整合資源全面阻斷不法資金及勢力介入，並同步清查異常戶籍遷徙情形。

此外，因應深偽影音及假訊息問題，檢方已建立「即時查核、有效澄清、迅速下架、溯源查辦」四大應處原則，要求各單位預先規劃應變機制，降低錯假訊息對選舉公平的影響。

雲林地檢署強調，將秉持「不問對象、不分黨派、不設上限」原則，落實「查察無死角、究責無期限、執法無上限」，嚴正打擊各類妨害選舉行為，確保選舉公平、公正與乾淨，維護民主法治核心價值。並呼籲民眾如發現賄選情事，請撥打法務部反賄選專線0800-024-099提出檢舉。

雲林 雲林縣選舉

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