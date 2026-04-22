數位呼吸器採購掛零？議員批台南科技救災慢半拍 基層心聲卻反轉

隨著火災型態愈發多元且風險提升，推動消防裝備現代化刻不容緩，台南市消防局去年度編列近2千萬消防器材採購經費，然而攸關基層弟兄生命安全的先進設備採購量卻掛零，市議員蔡宗豪今質詢時質疑，「經費究竟花到哪裡去了？」，要求消防局盡速補充到位。

蔡宗豪表示，台南市去年編列1766萬消防器材採購經費，但攤開採購清單，對於保障基層第一線生命安全的數位化設備，像是救災現場的管制通訊平台、室內人員軌跡定位組及數位式空氣呼吸器等居然「掛蛋」，令人相當失望。

他指出，救災現場的先進設備攸關弟兄生命安全，桃園市數位呼吸器已配發255套、台中市也有200套，反觀台南採購數量竟通通為零，近2千萬經費究竟花到哪裡去了？為何保障弟兄安全的科技設備，台南一項都沒有到位，要求消防局檢討改進。

對此，消防局回應，目前配發使用的空氣呼吸器（SCBA）共1795組，其中機械式1545組、數位式250組，提供外勤救災消防人員運用，然而基層同仁普遍認為機械式空氣呼吸器穩定性較高，適合火場極端環境救災，因此今年度先以南科補助款規畫採購316組空氣呼吸器。

執勤20多年的基層消防員分享，機械式空氣呼吸器因結構單純、操作直覺且耐用，可靠性高也無需電力支援，故障率相對較低，在火場高溫等極端環境下表現穩定，相較之下，數位式雖具即時警示功能，但很容易沒電，需隨時留意電量狀況，且在高溫環境中易有當機情況，因此實務上還是習慣使用機械式空氣呼吸器。

消防局提到，機械式與數位式空氣呼吸器各有其特性，不過，數位式現況傳輸功能受通訊限制，且採購維護成本為機械式2倍，均是影響採購評估因素，因此針對消防裝備建置上，會兼顧實務使用效能、維護管理及預算運用等，務求讓每一分經費都發揮最大效益。

消防局也強調，面對日益複雜的災害型態，將持續盤點及精進各項救災裝備，基層使用的空氣呼吸器也將逐步考量補充汰換，逐步提升台南市整體救災效能，守護市民生命財產安全的同時，也保障消防人員執勤安全。

台南市消防局目前已配發提供數位式空氣呼吸器250組。圖／南市消防局提供