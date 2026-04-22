嘉義縣登革熱孳清誓師 翁章梁籲倒掉瓶罐積水

環境部環管署與嘉義縣政府今天在鹿草鄉舉行登革熱孳清大動員誓師活動。縣長翁章梁呼籲民眾在外「雞婆」一點，看見瓶罐積水要倒掉並倒蓋，是降低病媒蚊指數最好手段。

嘉義縣府與環境部環境管理署攜手合作，今天在鹿草鄉圓山宮舉行登革熱孳清大動員誓師活動，翁章梁、環管署副署長劉瑞祥，以及民眾共同參與，展現全民防疫、守護家園決心。

翁章梁、劉瑞祥帶領現場民眾，從圓山宮沿路至聖家醫院進行實地示範，並透過身體力行強化民眾對「巡、倒、清、刷」的認知與警覺。

翁章梁接受媒體聯訪表示，登革熱流行於5至8月間，降低病媒蚊指數最好手段，就是落實「巡、倒、清、刷」，民眾在外看到積水瓶罐，可以「雞婆」一點，倒掉積水並倒蓋，特別是在梅雨季時，屋外瓶罐都有可能會積水，大家要一起配合，共同防治登革熱。

劉瑞祥透過新聞稿表示，近期天氣炎熱又逢梅雨季節，期待透過從源頭降低病媒蚊孳生風險，結合志工、在地居民參與，提升環境衛生管理效能，落實防疫習慣日常化，逐步建立全民共同維護環境的意識與行動力，打造整潔、安全且永續村里環境。

縣府表示，雨後環境容易積水，進而促使病媒蚊孳生，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，主動檢視居家周邊是否有積水容器，並確實清除。民眾若出現發燒、頭痛、眼窩痛、肌肉或關節疼痛等疑似登革熱症狀，應盡速就醫。