181年前水災陳英雄捨身救人 雲林打造為戰水英雄

雲林181年前發生水災，陳英雄捨身救人，後人將其化作金湖萬善爺廟中供奉的神靈；縣府為讓地方性災難記憶透過藝術重新詮釋，籌經費打造7公尺高「戰水英雄」，預計9月完工。

雲林縣政府今天在口湖鄉金湖萬善爺廟舉辦「戰水英雄裝置藝術」動土典禮，由縣長張麗善主持，出生於口湖鄉的國際知名藝術家楊柏林說明創作理念。

張麗善表示，清道光25年（1845年）農曆6月初，暴雨襲擊口湖、四湖沿海地區，海水倒灌，數千人喪命，相傳居民陳英雄在洪水中捨身救人，這段壯烈的往事，經由歲月淘洗，化作金湖萬善爺廟中供奉的神靈，成為守護地方的重要精神象徵。

雲林縣府自籌經費新台幣2000萬元，預計今年9月完工，讓口耳相傳的故事，透過藝術創作轉化為可被感知的空間經驗，讓祭儀文化延伸至現代公共領域，使信仰的溫度在當代生活中持續流動。

楊柏林說，萬善爺廟對他而言，是成長的生命背景，廟中現存的陳英雄泥塑神像，更是他早期回饋家鄉的創作。此次重回故里，以該泥塑為原型進行「放大轉譯」。作品高約7公尺，採用不鏽鋼材質，延續其標誌性的切割與重組手法。層層堆疊的鋼片如海浪般流動穿透，既因應沿海氣候的強風挑戰，更象徵時間、記憶與水流的交織流動。

楊柏林指出，「戰水英雄」被賦予自海中踏浪而出的動態形象，他背負孩童、逆流而上，展現在極端困境中守護他人的意志。這種對抗自然的堅韌，透過金屬冷冽卻流暢的結構轉化，將沉重的歷史記憶轉化為公共景觀，成為連結過去與未來的重要觀照點。