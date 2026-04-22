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登革熱疫情升溫 翁章梁率隊掃除積水、斷絕蚊蟲孳生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天出席登革熱孳清誓師大會，帶領社區清除積水防範病媒蚊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天出席登革熱孳清誓師大會，帶領社區清除積水防範病媒蚊。記者黃于凡／攝影

全台傳多起境外移入登革熱案例，嘉義縣環保局加強戒備，今年攜手環境部合作嚴防登革熱，號召民間與社區共同防疫，翁章梁今天到鹿草圓山宮參加登革熱孳清誓師大會，環保局長張輝川介紹最新孳清工具，運用伸縮桿在屋簷投藥消滅病媒蚊，同時也出動無人機巡視環境。

環保署副署長劉瑞祥說，今年全球登革熱案例累計達50萬例，感染登革熱死亡已破百人，美洲國家案例較少，多為亞洲國家病例，其中印尼柬埔寨案例數是往年3倍之多，台灣不能掉以輕心，趕在梅雨季前發動登革熱環境清掃，清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

縣長翁章梁說，登革熱台語叫做「天狗熱」，主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，症狀和感冒有點類似，較特別的是有眼窩疼痛、出血性紅疹等症狀，今年由縣府領軍號召民間與社區投入環境整頓與病媒防治，希望透過「巡、倒、清、刷」等工作，避免蚊蟲在積水容器孳生。

環保局長張輝川說，雨後環境容易積水，最難防範的就是屋簷積水，位置高、不好清理，今年環保局開發最新孳清工具，運用伸縮桿打造投藥工具，不用爬上屋頂，就可在屋簷積水處投藥，消滅病媒蚊，同時也出動空拍機及消毒機具，透過科技與專業工具提升防疫效能。

嘉義縣長翁章梁今天出席登革熱孳清誓師大會，帶領社區清除積水防範病媒蚊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天出席登革熱孳清誓師大會，帶領社區清除積水防範病媒蚊。記者黃于凡／攝影

嘉義縣動員無人機巡檢環境，搭配清掃行動全面清除積水容器，防堵病媒蚊孳生。記者黃于凡／攝影
嘉義縣動員無人機巡檢環境，搭配清掃行動全面清除積水容器，防堵病媒蚊孳生。記者黃于凡／攝影

環境部 印尼 柬埔寨

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