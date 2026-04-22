「生不如死」壓力加劇 雲林人口今年二月已跌破65萬警戒線

雲林縣人口持續下探，今年2月首度跌破65萬人關卡，截至3月底總人口數僅64萬8895人，較去年底再減少2094人。全縣20鄉鎮中，僅麥寮鄉人口呈正成長，其餘皆呈「生不如死」的負成長態勢，少子化與人口流失壓力加劇。

縣府為刺激生育，2024、2025年推出為期2年的「萬寶龍」加碼生育補助計畫，累計催生逾1.1萬名新生兒，一度減緩人口下滑速度。不過政策今年回歸常態，僅第三胎以上加碼補助，效果明顯降溫。今年第一季新生兒僅838人，較去年同期減少約3成，其中第三胎僅106人。

民政處副處長陳良駿表示，從戶政統計來看，單靠地方加碼補助對提升生育率效果有限，幾乎各縣市都面臨相同困境。人口結構問題牽涉層面廣，需中央與地方共同研擬對策，從根本找出原因並提出解方。

以各鄉鎮市人口規模觀察，斗六市仍為全縣最大行政區，截至3月底人口10萬8960人；人口最少的褒忠鄉僅1萬1463人，面臨「保萬人」壓力。

另，因地方制度法增訂無山地鄉鎮市的山地原住民保障名額，雲林縣平地原住民人口也已突破1500人，下屆縣議員選舉首度新增平地、山地原住民議員各1席。自去年底起原住民遷入人口數明顯增加，今年三月底平地及山地原住民有3733人，較去年底三月3337人，增加396人。