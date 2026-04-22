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郭國文辦座談會 籲加速落實公地放領政策

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委郭國文今在台南七股公所辦座談會 ，呼籲加速落實公地放領政策。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文今在台南七股公所辦座談會 ，呼籲加速落實公地放領政策。記者謝進盛／翻攝

立委郭國文今上午在台南市七股區公所舉行「公地放領政策座談會」，檢視國有農地及養殖用地放領進度，並聽取基層意見。郭國文呼籲，加速落實公地放領政策，3個月過後會再次開說明會議，保障農民權益。

郭國文服務處上午邀財政部國有財產署、內政部地政司、台南市政府地政局及在地農漁民團體與會，市議員蔡秋蘭、七股區長李佳隆等人與會 會場也來了約近20名鄉親聆聽，大都中高齡長輩。

一名約30多歲男子說，家中從事養殖，長輩對於公地放領政策雖有耳聞，但執行細節不清楚。與會七股頂山里長陳博靜也說，近來有聽到不少老一輩里民關心，希望有對接窗口回應，郭國文服務處服務處也允諾，只要里辦公室統一收集相關問題後，會彙整與財政部國有財產署進一步諮詢、釐清。

郭國文表示，賴清德總統已於去年宣布重啟公地放領政策，針對國有平地耕地及邊際養殖用地辦理放領。回顧過去，政府自2008年起基於國土復育與土地利用政策考量，全面停辦公地放領，使許多長期承租國有土地的農民，雖長年耕作卻難以取得土地所有權。此次政策重啟，正是回應基層長期期待。

郭國文說，制度雖已到位，但執行速度仍有落差，應盡速落實憲法「扶植自耕農」政策，確保放領農地持續維持農用。

他指出，以台南為例，仍有國有平地耕地約695筆、77.14公頃，以及邊際養殖用地1688筆、449.22公頃，仍處前期清查作業階段，農漁民常常來陳情申請時程與實際落實進度。

郭國文強調，政策重啟應讓農民「看得到、申請得到」，將緊盯清查審議速度，3個月過後再開一次說明會議，保障農民權益。

他表示，公地放領攸關農業經營與世代傳承，應確保農漁民順利取得土地，落實「耕者有其田」。

立委郭國文今在台南七股公所辦座談會 ，呼籲加速落實公地放領政策。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文今在台南七股公所辦座談會 ，呼籲加速落實公地放領政策。記者謝進盛／翻攝

農民 農地 財政部

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