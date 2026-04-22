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台南運河通航百年 市圖系列活動認識城市記憶

中央社／ 台南22日電

2026台南運河通航100年，台南市立圖書館今天宣布推出系列活動，串聯全市44所公共圖書館及攜手在地書店發起「走運集冊-運河×冊店集章活動」，認識台南水陸交織城市記憶。

南市圖發起台南運河100年系列活動，同時響應4月23日世界閱讀日及結合兒童樂讀月活動，以「運河之書」為主軸，讓人透過閱讀和走讀，展開融合書香和生活的城市探索之旅。

南市圖指出，這次活動亮點是以百年前報紙內容設計的限量運河主題明信片，明信片節錄自館內日文舊籍珍藏「臺南新報」和「臺灣日日新報」刊載運河開通新聞，經重新排版設計，重現當時蒸汽船往來、萬眾矚目的歷史場景。

系列活動串聯全市44所公共圖書館及在地書店，包括新營區曬書店、白河區白丁書店、官田區種書店、北區版本書店、烏邦圖書店（安平環河店及永康總圖店）、政大書城、南區誠品生活台南及北門區圖書館等。

南市圖期待透過圖書館和在地書店，將閱讀場域延伸至城市街區，結合歷史文獻轉化設計，讓人在集章與走讀過程中，觸摸台南運河百年記憶。

日文 圖書館 臺南

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