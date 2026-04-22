國家級都市林計畫啟動對接嘉義市 168公頃綠網及風廊布局打造降溫城市

面對都市熱島效應升溫壓力，賴清德總統拍板推動國家級「都市林」計畫，由氣候變遷對策委員會提出10年城市增綠方案；在中央政策啟動前，嘉市提前因應布局，將「高溫調適」納入都市治理核心，形成與國家戰略高度對接地方範例。

「都市林」計畫透過植樹與生態復育為城市「退燒」。未來將以都會區為示範，逐步建構「出捷運即有樹蔭」的生活環境。嘉市面積僅約60平方公里，率先將氣候科學導入都市設計制度。市府結合風環境模擬、綠覆規畫與建築管制，提出「風廊＋綠蔭」雙軸降溫策略，將抽象氣候議題轉化為城市規範。

面對氣候變遷與城市發展壓力，市府將風廊、綠帶與建築退縮納入都市設計審議，讓「降溫」不只是工程手段，而是城市發展基本條件，嘉市建構7條主要風廊與1條環狀風帶，形成城市通風骨架。透過引導氣流進入街區，降低體感溫度，串聯綠廊與生態系統，成為抵禦極端氣候重要基礎設施。

成大建築學系教授林子平分析，嘉市目前氣溫較周邊農業區高出約1.5至2度，未來恐再升溫2至3度，「若不及早介入，只會越來越熱」。他提出「綠地降溫＋風廊散熱」概念，強調公園與水域如同「不用插電的冰箱」，關鍵在透過風廊讓涼意流動。空間治理上，嘉市調整開發規則，包括建築棟距、退縮距離與量體配置，確保風道暢通。北港路區段徵收、建國二村及多項都更案，皆依風廊方向規劃連續綠帶，讓降溫策略從源頭落實。

此外，城市藍圖進一步擴大至整體發展。隨著鐵路高架化推進，過去被分割的市區將重新縫合，結合公共運輸導向發展（TOD），重塑人口與活動動線，提升整體宜居性。最具指標性的是規畫中的168公頃「都市森林」。透過灰地與棕地再生，串聯嘉義公園、北香湖公園與車站周邊，形成城市綠色心臟，呼應阿里山綠脈，建立完整綠網系統。

嘉市透過「文化新絲路2.0」串聯中山路與文化路軸線，整合觀光、商業與生活機能，打造從車站延伸至舊城的步行動線，讓綠蔭與城市記憶交織，形塑人本且具韌性的生活場景。從中央「10年都市林」到地方「168公頃都市森林」，嘉市提前實踐，以制度化設計回應氣候挑戰，逐步朝向「非六都首座高溫調適城市」目標邁進，成為台灣城市轉型重要觀察指標。