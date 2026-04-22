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告別無牙醫鄉！雲林二崙衛生所喜迎醫師、獲贈百萬元設備

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
長年來一直沒有牙醫的雲林縣二崙鄉，終於在鄉衛生所創立牙科門診，提供完善的牙醫診療服務。記者蔡維斌／攝影
長年來一直沒有牙醫的雲林縣二崙鄉，終於在鄉衛生所創立牙科門診，提供完善的牙醫診療服務。記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖和二崙兩鄉長久以來沒有牙醫診所，二崙今年初終於敲定台大醫院雲林分院牙科前主治醫師賴奕卲進駐鄉衛生所開設牙科門診，近日泰旺公司董事長林正泰和雲林地檢署書記官廖珮忻兩名表兄妹攜手捐贈百萬元設備，把雲林無牙醫鄉最後一塊拼圖填滿。

口湖、二崙鄉的鄉民有牙病須遠赴鄰近鄉鎮就醫，雲縣衛生局長曾春美說，口湖二○一三年最後一家牙醫診所歇業後，只靠衛生所負起全鄉牙病醫療，隔年關閉整修，去年才重新開放，並委請雲縣牙醫師公會的醫師協助輪診。

二崙鄉則經縣議員李明哲及斗南企業主張春美居間牽線，促成泰旺公司董事長林正泰與他的表妹、任職於雲檢的書記官廖珮忻共同捐贈百萬元現代設備，包括牙科治療椅、移動式Ｘ光機等；副縣長陳璧君昨主持捐贈儀式，許多鄉民到場見證，感謝兄妹為二崙鄉解決多年來無牙醫困境。

旅居台北的林正泰說，他童年常到外婆家玩，得知二崙牙醫極度匱乏，即和表妹為故鄉略盡棉薄，期讓偏鄉老少安心就醫。

「口腔是健康基石」，陳璧君表示，感謝林董事長和牙醫師賴奕卲，不但補足偏鄉醫療缺口，完成雲林無牙醫的最後一哩路，且設備和醫師一次到位，民眾不必再遠赴一、廿公里外的西螺或崙背就診，實為二崙之福。

曾春美也說，二崙鄉衛生所的牙科未來預定每周預約看診兩天，並將結合牙醫師公會申請解決健保給付問題，同時將不定期舉辦口腔衛教，包括預防假牙化及口腔癌篩檢，期待讓鄉親八十歲仍能保有廿顆自然牙，維持生活品質。

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