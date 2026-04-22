歷史老屋經理平台採「行政法人」 議員憂重演南美館爭議

台南市政府擬設立歷史文化場域經理平台強化老屋保存量能，先前舉行公聽會時，產學界多持正面態度，盼平台協助整合提供資源、媒合老屋活化管道，然而平台擬採「行政法人」形式運作，受質疑是否重新上演台南市美術館爭議。

一名建築顧問公司認為，老屋修繕最大挑戰是說服屋主投入，加上老屋修繕缺工、技術斷層明顯，修復後也常面臨再利用困難，因此若平台能整合人力、串聯資源，協助活化利用，讓屋主看見價值，才能提升參與意願，也盼平台成為第一線最好的後盾。

國立台南藝術大學校長邱上嘉說，台南擬成立的歷史文化場域經理平台，在國外已有豐富經驗，只要強化溝通，對此樂觀其成；另名學界人士也說，其他縣市有文化類的行政法人或委託基金會管理情形，但在功能定位與組織性質上有所不同，目前地方政府成立文化類行政法人，多以「館所營運」為主，台南則延伸至「街區與老屋經理」。

但行政法人被認為有負面前例，南市美術館二○一八年十月間開始試營運，也是台灣首座以行政法人組織形式成立的美術館，並非一般的市立行政機關，市議員蔡育輝認為，南市美術館實際運作後暴露出諸多監督死角，例如財務收支不透明。

「市府目前對於行政法人缺乏完善監督機制」，蔡育輝說，尤其當初南美館二館無償撥用、改歸國有，屬於重大財產處分，卻未經市議會同意，期間更和中央簽署多項「密約」行政契約，議會無從得知，都導致市府權利喪失。