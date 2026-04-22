財政隱憂！台南歷史老屋經理平台草案 議會要求建監督機制

古都台南老屋多，全市歷史街區及周邊符合歷史老屋的逾兩千棟，市府盼以行政法人方式管理，擬定南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案，昨於議會專案報告卻引發反彈；多名議員憂心，條例內容讓平台恐成市府財政黑洞，民代也難監督，應暫緩設立。

副市長葉澤山說明，此平台董事會預計由七至十一人組成，市府代表占一至三席，其餘由相關專家擔任，並透過地方公聽會或說明會納入在地意見，議員意見會納入條文修正，期盼在議會支持下順利通過。

南市歷史文化場域經理平台，構想為專業經營管理歷史文化場域的組織。議員陳怡珍說，支持文化保存，但此法人草案在財務安全、監督機制及私權保障都存在疑慮，尤其平台自籌來源不明，草案第卅條允許平台舉債、第卅三條更明定若營運不善解散，所有債務由市府「概括承受」，恐成未來財政黑洞，須訂止損機制，避免全民買單。

她也說，草案第廿七條規定，平台僅有在市府補助超過五成預算時，才須經議會審議，恐變相削弱監督力量，再者台南老屋多為私產權，平台介入是否衍生產權疑慮？若無相關配套，不排除變相造成都更壓力。

議員蔡育輝認為，台南市美術館行政法人化後，營運過程出現諸多問題與疑慮，有鑑於此，反對平台設置自治條例倉促設立，應交由下屆市府重新評估，以求更周全發展。

議會昨決議將自治條例送議會大會審查，並提出平台對私權保障須強化、董事會成員結構再檢討、須建立監督機制預防市府財務風險、在地及地區民代納入決策及參與監督機制、受補助個案其權利義務須入法或訂契約等結論。

葉澤山回應，市府透過歷史街區振興已完成十七條街區改善、修繕逾二五○棟老屋，量能近飽和，因而四年前開始研議設立推動歷史文化場域經理平台，能媒合企業資源投入文化保存。

他表示，平台主要功能為媒合修復師、企業與老屋所有權人，對於產權複雜、難以出售的老屋，可委託平台進行修復並活化利用，但補助仍由文化局負責。