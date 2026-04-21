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南市勞工局連15年獲獎 再奪勞動部TTQS金牌殊榮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市府勞工局深耕人才培育，獲勞動部TTQS金牌殊榮，勞工局長王鑫基（右）今北上領獎。記者謝進盛／翻攝
南市府勞工局深耕人才培育，獲勞動部TTQS金牌殊榮，勞工局長王鑫基（右）今北上領獎。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局攜手大台南總工會促進工會及勞工多元發展，日前雙雙榮獲「114年度人才發展品質管理系統（TTQS）評核」金牌。也是全國唯一連續15年獲此殊榮的地方政府職業訓練機關。

勞工局長王鑫基今北上至國立政治大學公企中心國際會議廳接受授證。王鑫基表示，勞工局導入TTQS制度，強調訓用合一與持續改善，訓後就業率逾80%，同時結合公益理念，透過成果展及義賣活動，讓學員回饋社會，擴大學習效益。

勞工局指出，這次再度獲TTQS金牌肯定，為全國唯一連續15年獲得金牌的地方政府職業訓練機關；大台南總工會亦連續13年蟬聯金牌，成果亮眼。

勞工局說，依不同族群需求推動多元培育措施，除辦理中高齡及新住民專班外，亦建置「身心障礙人力銀行」，透過到宅盤點與適性培訓，已協助逾6900人就業；另設置「晴天創意築夢坊展售平台」，協助身心障礙者創業，累積銷售額達8500萬元。

另為提升在職勞工管理能力，全國首創「勞工領袖大學」，採分階段培育機制，並導入ESG及SDGs等永續議題，強化學員因應產業變遷能力，更協助學員將學習力轉化為行動力，讓學員擔任引言人、與談人，將課堂中習得的勞動法規、管理領導等知識；「勞工領袖大學」課程也獲得9成以上學員回饋。

此外，勞動部為提升民間訓練單位辦訓品質，辦理職前訓練評鑑，其中承辦勞工局職前訓練的伽碩企業有限公司今年也榮獲五星評等。

勞動部勞動力發展署施淑惠副署長表示，TTQS評核制度推動至今已邁入第19年，114年約有1847家企業及訓練機構參與評核，僅11家榮獲金牌，得獎率約0.5%，相當不易。

南市府勞工局深耕人才培育，獲勞動部TTQS金牌殊榮。記者謝進盛／翻攝
南市府勞工局深耕人才培育，獲勞動部TTQS金牌殊榮。記者謝進盛／翻攝

承辦勞工局職前訓練的伽碩企業有限公司今年也榮獲五星評等。記者謝進盛／翻攝
承辦勞工局職前訓練的伽碩企業有限公司今年也榮獲五星評等。記者謝進盛／翻攝

台南 勞動部

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