請改道！雲林斗南大埤交界豐岡橋遇雨氾濫 動工拆橋重建明年完工

雲林斗南鎮與大埤鄉交界的豐岡橋，跨越大湖口溪，是重要聯外橋梁，橋窄老舊且位於河道彎處，加上橋底過低影響通洪斷面，常因阻塞氾濫成災，獲水利署核定2.68億元改建，今天動土開工，新橋長92米、寬14米，雙向各一車混合車道、人行道及路肩，2027年10月完工。

大埤鄉長林森寳說，老舊的豐岡橋是斗南與大埤鄉親長久的痛，位在大湖口溪下游，颱風大雨帶來大批上游的竹子、雜木都卡在橋墩阻礙水流，每次風雨過後水利署都要派人來清除，地方一再建議拓寬抬高才可改善淹水，確保安全。

大埤豐岡村民說，豐岡橋實在太低，每遇颱風豪雨，多半村民不敢睡，擔心淹水。斗南鎮長沈暉勛也指出，每遇大雨豐岡橋就要封橋，影響斗南及大埤交通，感謝水利署及縣府支持，舊橋終能改建。

今天動土儀式由雲林縣長張麗善主持，水利署第五河川分署祕書王銘熙、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、大埤鄉長林森寳及多位民代、村里長參加。張麗善表示，縣府2024年先行籌措846萬辦理規畫設計，2025年獲水利署核定補助1.6億多元，為更符合需求，將拓寬為14米，縣府自籌款增加至1億355萬元。

交通工務局長汪令堯指出，橋梁位處大湖口溪轉彎處，考量通洪及避免抬升高度太高用路人安全，新橋採2墩3跨的鋼I型梁橋設計，以弧形工法設置，兩側橋台銜接處抬高約1米、橋中心處抬高2.3米。

汪令堯說，為縮短工期將採封閉橋梁道路一次性施工，屆時請鄉親配合改道至周邊道路。

雲林縣斗南鎮通往大埤鄉的豐岡橋，橋長近百米因過低且位於河道彎處，遇雨氾濫成災，即日起封橋動工拆除重建，人車請循線繞道。記者蔡維斌／攝影