台南農產結合冷鏈成功 黃偉哲：9噸芒果泥銷日本

台南在地農特產品持續拓展日本市場版圖，21日舉行「冷凍愛文芒果泥封櫃儀式」，本次以品質優良的愛文芒果製成9公噸芒果果泥順利啟運外銷日本，再為台南農特產品外銷締造亮眼佳績。

經嚴格品質篩選的優質愛文芒果，採用急速冷凍包裝與冷鏈技術，有效鎖住愛文芒果的鮮度與自然風味，使冷凍芒果泥得以全年穩定供應，且價格親民，讓國外消費者也能品嚐到如同當季般的新鮮滋味。

台南市長黃偉哲表示，台南參展東京食品展後，訂單陸續報到，本次外銷到日本的愛文芒果泥，製造業者過去曾與市府一同海外參展，因為選用台南在地愛文芒果，透過先進的冷凍技術與嚴謹的滅菌處理製程，全程不再額外添加任何色素、香料或防腐劑，忠實呈現愛文芒果的天然風味，參展時獲得國外買家認同。從原料選品、製程管理及產品保存皆經過嚴格把關，得以讓色澤飽滿、風味濃郁又深受市場青睞的芒果果泥遠銷日本，讓消費者一年四季都能安心享用來自臺南夏日的香甜美味。

台南市政府農業局局長李芳林表示，臺南鮮果得天獨厚，在氣候、土壤及水源等優質自然環境的加持下，所製成的農特產品品質與風味表現卓越，深受市場肯定與喜愛。感謝冠南生技的努力，透過先進的水果冷凍及冷鏈技術，使夏季盛產的台南愛文芒果，外銷不再受季節限制，全年皆可穩定供應，同時亦可將愛文芒果泥應用於各式食品中，創造更多元的產品型態，讓臺南農特產品以不同樣貌呈現在消費者眼前。

市府也將持續媒合在地業者，並積極拓展銷售通路，以台南優質鮮果為堅實基礎，創造在地農業更多發展可能，並與消費者需求深度連結，打造永續且具競爭力的農業產業環境。