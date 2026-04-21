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二崙「無牙醫鄉」設備、醫師一次到位 填滿雲林無牙醫最後一塊拼圖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
長年來一直沒有牙醫的雲林縣二崙鄉，結和民間資源捐贈現代化牙科設備並委請台大醫師進駐，終能擁有完善的牙科門診，鄉民躺下診療椅十分開心。記者蔡維斌／攝影
長年來一直沒有牙醫的雲林縣二崙鄉，結和民間資源捐贈現代化牙科設備並委請台大醫師進駐，終能擁有完善的牙科門診，鄉民躺下診療椅十分開心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖和二崙兩鄉長久來一直是「無牙醫鄉」，口湖在今年初完成牙醫進駐，今天由泰旺公司董座林正泰和雲林地檢署書記官廖珮忻兩位表兄妹，攜手捐贈百萬元包括治療椅、移動式X光機等現代牙醫設備，並委請台大醫院雲林分院前牙科主治醫師賴奕卲進駐，把雲林無牙醫鄉最後一塊拼圖填滿。

雲林偏鄉的口湖、二崙多年來一直沒有牙醫珍診所執業，鄉民遇有牙病得遠赴鄰近鄉鎮就醫，對年老者或上班族極為不便，衛生局長曾春美說，口湖鄉2013年最後一家牙醫診所歇業後，只靠衛生所負起全鄉牙病醫療，2014年關閉整修，去年才重新開放，因無牙醫師委請牙醫師公會協助輪診。

至於二崙鄉則一直沒有設備也無牙醫，是典型的「無牙醫鄉」，經縣議員李明哲及斗南企業主張春美居間牽線，促成泰旺公司董事長林正泰與其表妹任職於雲林地檢署書記官的廖珮忻共同捐贈百萬元的牙科治療椅及移動式X光機等多項現代設備，今天捐贈儀式由副縣長陳璧君和多位鄉民到場見證，並感謝兩兄妹為二崙鄉解決多年來無牙醫困境。

旅居台北的林正泰說，他外公西螺頂埤頭人，童年常到外婆家玩，得知二崙牙醫極度匱乏，即和表妹為故鄉略盡棉薄，期讓偏鄉老少安心就醫。

陳璧君表示，口腔是健康基石。感謝林董事長和台大牙醫師賴奕卲，不但補足偏鄉醫療缺口，完成雲林無牙醫的最後一哩路，且設備和醫師一次到位，還有了台大醫師馬上可開診服務，民眾不必再遠赴1、20公里外的西累或崙背就診，實為二崙之福。

曾春美也說，未來預定每周預約看診兩天，並將結合牙醫師公會申請解決健保給付問題，同時將不定期舉辦口腔衛教，包括預防假牙化及口腔癌篩檢，期讓鄉親80歲仍能保有20顆自然牙，維持生活品質。

長年來一直沒有牙醫的雲林縣二崙鄉，結和民間資源捐贈現代化牙科設備並委請台大醫師進駐，終能擁有完善的牙科門診，鄉民躺下診療椅十分開心。記者蔡維斌／攝影
長年來一直沒有牙醫的雲林縣二崙鄉，結和民間資源捐贈現代化牙科設備並委請台大醫師進駐，終能擁有完善的牙科門診，鄉民躺下診療椅十分開心。記者蔡維斌／攝影

泰旺公司董座林正泰和雲林地檢署書記官廖珮忻兩位表兄妹捐贈設備，解決二崙長年無牙醫的困境，今天新設備開箱，許多鄉親到場見證。記者蔡維斌／攝影
泰旺公司董座林正泰和雲林地檢署書記官廖珮忻兩位表兄妹捐贈設備，解決二崙長年無牙醫的困境，今天新設備開箱，許多鄉親到場見證。記者蔡維斌／攝影

泰旺公司董座林正泰和雲林地檢署書記官廖珮忻兩位表兄妹捐贈設備，解決二崙長年無牙醫的困境，今天捐贈儀式許多鄉親到場見證。記者蔡維斌／攝影
泰旺公司董座林正泰和雲林地檢署書記官廖珮忻兩位表兄妹捐贈設備，解決二崙長年無牙醫的困境，今天捐贈儀式許多鄉親到場見證。記者蔡維斌／攝影

二崙鄉民殷殷期盼多年的牙科門診終在衛生所創立，提供完善的牙醫診療服務。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉民殷殷期盼多年的牙科門診終在衛生所創立，提供完善的牙醫診療服務。記者蔡維斌／攝影

雲林副縣長陳璧君代表感謝泰旺公司董座林正泰（右二）和雲林地檢署書記官廖珮忻（右三）兩位表兄妹捐贈設備，解決二崙長年無牙醫的困境。記者蔡維斌／攝影
雲林副縣長陳璧君代表感謝泰旺公司董座林正泰（右二）和雲林地檢署書記官廖珮忻（右三）兩位表兄妹捐贈設備，解決二崙長年無牙醫的困境。記者蔡維斌／攝影

二崙鄉衛生所新設牙科不但有台大牙醫師賴奕卲駐診，還引進最新的移動式X光機，可提供更完善善的診療。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉衛生所新設牙科不但有台大牙醫師賴奕卲駐診，還引進最新的移動式X光機，可提供更完善善的診療。記者蔡維斌／攝影

雲林 牙醫

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