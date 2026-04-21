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站前廣場汰換管線 台南3行政區18里28日起停水23小時

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南東區、北區、中西區等3行政區共18里因應「台南火車站站前廣場汰換管線工程」，28日起停水23小時，台水公司第六區管理處呼籲用戶提前儲水備用。圖／台水公司第六區處提供
台南東區、北區、中西區等3行政區共18里因應「台南火車站站前廣場汰換管線工程」，28日起停水23小時，台水公司第六區管理處呼籲用戶提前儲水備用。圖／台水公司第六區處提供

因應南市府台南火車站站前廣場圓環改建，台水公司第六區管理處辦理「台南火車站站前廣場汰換管線工程」，28日起上午9點至29日上午8點將停水施工23小時，預計影響東區、北區、中西區約3.6萬戶，呼籲用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台水六區處說明，此次停水施工影響用戶用水壓力區域3個行政區，主要範圍包含東區圍下里、大同里、部分成大里及東門里；北區公園里、北華里、大興里、小北里部分及長興里；中西區南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、郡王里及開山里等，停水戶數共計3萬6757戶，除停水區域外，其餘地區皆正常供水。

台水六區處提醒，考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，另外，停水施工期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水，復水初期水質恐較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。

停水 台南

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