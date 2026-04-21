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台南推歷史老屋經理平台草案 議員：平台舉債市府擦屁股恐成財務隱憂

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府盼透過行政法人方式管理龐大歷史老屋，今在市議會針對「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案」專案報告，引發不少議員擔憂制度風險，認為應暫緩設立。圖／南市議會提供
南市府盼透過行政法人方式管理龐大歷史老屋，今在市議會針對「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案」專案報告，引發不少議員擔憂制度風險，認為應暫緩設立。圖／南市議會提供

台南被譽為歷史文化古都，全市歷史街區及周邊符合歷史老屋逾2千棟，而屋齡逾50年老屋更高達9萬餘棟，南市府盼透過行政法人方式管理龐大歷史老屋，今在市議會針對「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案」專案報告，卻引發不少議員擔憂制度風險，認為應暫緩設立。

議員陳怡珍表示，支持文化保存立場，但該法人草案在財務安全、監督機制及私權保障都存在疑慮，尤其平台自籌來源不明，草案第30條允許平台舉債、第33條更明定若營運不善解散，所有債務竟由市府「概括承受」，恐成未來財政黑洞，市府須明訂止損機制，避免全民買單。

她也提到，草案第27條規定，平台僅有在市府補助超過5成預算時，才需經議會審議，恐變相削弱議會監督力量，屆時9萬多棟老屋命運，落入少數董監事手中，缺乏公共課責性，再者台南老屋多為私產，平台介入是否衍生產權疑慮，若無相關配套，恐變相造成都更壓力。

議員蔡育輝則認為，南市府在台南市美術館行政法人化後，營運過程出現諸多問題與疑慮，包括與中央簽署密約、財務收支不透明及館長權力濫用等，且市議會難以對其進行有效監督，如今台南市美術館行政法人缺失尚未釐清，不解市府為何急於再推動其他行政法人設立。

他強調，有鑑於南美館的前車之鑑，反對台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例倉促設立，行政法人不應成為逃避議會監督的藉口，更不能淪為政治酬庸的工具，呼籲市府先等南美館行政法人各項機制運作成熟穩定後，再考慮後續計畫。

台南市副市長葉澤山回應，市府透過歷史街區振興已完成17條街區改善、修繕逾250棟老屋，投入約1.3億元，成果來自公私協力，但量能已近飽和，因而4年前即開始研議設立推動「歷史文化場域經理平台」，且隨企業愈發重視ESG，經理平台可媒合企業資源投入文化保存。

他指出，台南已有歷史街區振興實務經驗，在推動經理平台上具備優勢，且該平台本身不提供補助，補助仍由文化局負責，採雙軌並行機制，平台主要功能為媒合修復師、企業與老屋所有權人，對於產權複雜、難以出售的老屋，可委託平台進行修復並活化利用。

葉澤山強調，該平台董事會預計由7至11人組成，市府代表占1至3席，其餘由相關專家擔任，並透過地方公聽會或說明會納入在地意見；針對議員提出意見也將納入條文修正，持續完善制度設計，期盼在議會支持下順利通過，讓台南文化古都持續深化發展，穩健邁向下一個百年。

老屋 議員 台南

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