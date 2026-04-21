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市長黃敏惠新加坡拚經濟缺席報告 嘉市議會發聲明捍衛議事尊嚴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市議長陳姿妏上午主持定期會。記者李宗祐／攝影
嘉市議長陳姿妏上午主持定期會。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠於議會定期會期間率團赴新加坡參加食品展，因請假缺席施政報告引發爭議，市議會今天發布聲明稿，強調捍衛程序正義與議事尊嚴，要求市府官員請假應恪遵法規程序。

針對府會關係近期因市長請假引發的波瀾，市議會聲明指出，定期會日期早於去年12月11日通知市府，今年1月7日修定版亦維持不變。市府對此安排早已知悉且未提異議，顯見有充分準備時間。議會嚴正要求市府切勿卸責推諉，不應以錯誤資訊誤導大眾認為議會變更議程，甚至以此作為官員缺席藉口，企圖轉移行政準備不足之責任。

議會強調，過去多次考量市府需求給予議程彈性調整，是基於事先溝通與相互尊重的慣例。然而此次市長及建設處、地政處2名處長之請假過程，完全無視府會互動默契與誠信基礎，在未經充分協調下逕行違規，造成議事運作困擾與窘境。

議長陳姿妏表示，議會是合議制，所有程序必須完備，不能僅憑口頭告知就算數。她提到，曾建議市府由副市長或秘書長個別向議員致電告知，以維持議會尊嚴，遺憾的是並沒有同仁接到電話。

議會進一步引用今年4月14日公文規範，市長及首長因要公請假必須於3天前提出公文，並經提報大會同意後始得准假。強調議會並非「橡皮圖章」，請假必須恪遵法規程序。

市府回應表示，市長是為了拚經濟，帶領業者前往新加坡開拓新市場，已依規定送出請假函。市長黃敏惠一向尊重議會，也非常願意到議會進行施政報告並備質詢，感謝議會理解市政需求調整日程，讓市長回國後再到議會報告。

嘉市議會今天原本市長施政報告，日期調整至28日，讓黃敏惠回國後再到議會備詢，今天改由局處長告。記者李宗祐／攝影
嘉市議會今天原本市長施政報告，日期調整至28日，讓黃敏惠回國後再到議會備詢，今天改由局處長告。記者李宗祐／攝影

嘉市議會發聲明捍衛議事尊嚴，要求市府官員請假恪遵法規程序。記者李宗祐／攝影
嘉市議會發聲明捍衛議事尊嚴，要求市府官員請假恪遵法規程序。記者李宗祐／攝影

新加坡 黃敏惠 嘉義

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