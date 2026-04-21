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成立45年台南市警察之友會改選 新任理事長誓言當警察最強有力的後盾

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
成立於1981年6月的台南市警察之友會近期改選理、監事，由南區辦事主任鄭丞焜（右二）當選新任理事長，從前任吳俊佶手中接棒。記者袁志豪／翻攝
成立於1981年6月的台南市警察之友會近期改選理、監事，由南區辦事主任鄭丞焜（右二）當選新任理事長，從前任吳俊佶手中接棒。記者袁志豪／翻攝

成立於1981年6月的台南警察之友會近期改選理、監事，由南區辦事主任鄭丞焜當選新任理事長，從前任吳俊佶手中接棒；警察局長林國清指出，警友會一直是警察最好的夥伴，長期默默付出，相信警友會將繼續發揮警察最強後盾的力量，共同守護台南社會治安與幸福。

目前台南市為警察出錢出力、捐贈裝備、頒發慰問金、獎學金等團體包括台南市警察之友會、台南市台江警察之友會、大台南警察之友會以及台南市刑事警察之友會等，其中刑警之友會的理事長劉怡萱日前與立委王定宇傳出緋聞，該會的副理事長為愛爾麗集團總裁常如山 。

台南市警察之友會上月底正式完成理、監事改選，近期也完成交接，由在地企業「南晃交通器材工業股份有限公司」董事長鄭丞焜當選新任理事長，並從堤維西交通工業股份有限公司創辦人暨董事吳俊佶交棒給鄭；鄭原本是南區辦事處主任，過去即積極促進警民交流與合作。

鄭丞焜表示，台南市的治安環境需要警民共同努力，警察單位不僅是執法的力量，更是社會的守護者，社會穩定的基石；他深知警察工作的艱辛與風險，隨著社會環境的變化，警民合作的重要性愈加凸顯，警友會正是促進這種合作、關懷並推動警察福利與權益的最佳平台。

鄭丞焜指出，警友會的宗旨就是要促進警察與社會大眾之間的理解和信任，支持警察、幫助警察；他抱著感恩的心接下重擔，未來將以鼓舞士氣為依歸，帶領警友團隊成為警察同仁最溫暖、最強有力的後盾，承先啟後，號召更多地方仕紳投入，全力支援台南市警察弟兄。

鄭丞焜上任後即邀請有深厚警政經驗的退休警政監陳建民、第二分局退休警備隊副隊長楊義雄，分別擔任警友會秘書長及秘書職務；同時更讓台南中國鐘錶董事長蘇裕峰、長築興業有限公司總經理黃璞等業界菁英受邀擔任警友會理事，為警友會注入多元資源與專業見解。

林國清表示，感謝理事長、全體理監事及各辦事處主任默默付出，取之於社會、用之於社會，領軍成為府城警察最強後盾；在地企業家凝聚民力，共同與警察守護治安、交通，盼警民攜手共創台南市民的宜居城市。

王定宇 警察 台南

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