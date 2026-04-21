斯巴達十周年台南開跑 逾5千名選手熱血挑戰

斯巴達國際障礙跑邁入來台第十周年，上周末首度移師台南舉辦，台南市政府體育局擔任指導單位，吸引超過5千名國內外選手齊聚挑戰。賽事結合競技與舞台演出，從賽道延伸至活動現場，運動與娛樂交織，現場氣氛熱烈，成為今年最受矚目的戶外運動盛會之一。

台南市政府副秘書長徐健麟亦於19日親自下場參賽，完賽後於臉書分享心得，記錄這場在烈日、泥地與欉林間展開的硬仗。他表示，賽道設計貼近自然環境，從鳳梨田埂到林間小徑，地形高低起伏、沙地與泥地交錯，對心肺、核心穩定及下肢控制都是全面考驗。關卡安排密集，包括攀繩、翻牆、Monkey Bar、扛沙袋、抱鉛球、拉重物與匍匐前進等，一關接一關，體能消耗快速累積，對耐力與節奏掌握要求極高。

其中黃土水坑關卡成為印象深刻的一段。徐健麟指出，雖然主辦單位提醒可略過，但仍選擇直接完成挑戰，從泥水中爬出後全身沾滿泥沙，再接續後段關卡，在高溫下迅速乾燥，反而成為賽事中難忘的體驗。他也表示，透過實際參賽，更清楚掌握自身肌耐力與體能配置，對未來訓練方向有更具體的調整依據。

本次賽事亦邀請多位藝人參與，為活動增添話題與關注度。人氣團體草屯囝仔不僅登台演出，也親自下場挑戰，阿倉參加10公里賽事、樞育挑戰5公里，在高溫環境下完成比賽，展現良好體能。阿倉表示，天氣炎熱使心率與配速受到影響，補給策略更加關鍵；樞育則分享，南台灣的高溫帶來不小震撼，關卡難度超出預期，尤其搬運類項目對體力消耗顯著。

藝人梁舒涵則以多次參賽經驗再度挑戰，她指出，賽道在林蔭與曝曬間交錯，有助於體力調節，整體節奏順暢；其中抱鐵球關卡最具挑戰，但成功突破過去未能完成的項目，讓她收穫成就感。藝人親自參與賽事並登台演出，使整體活動更具層次，現場氣氛持續升溫。

本次賽事在台南舉行，結合在地自然地景與多元活動，展現城市推動運動風氣與戶外活動的能量，也讓更多民眾透過賽事看見台南不同面貌。