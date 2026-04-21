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嘉義市品牌走出國際 黃敏惠領10名業者赴星參加食品展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市好店進軍星國，黃敏惠率團拜訪昇菘超市拚外銷。圖／嘉義市政府提供
嘉市好店進軍星國，黃敏惠率團拜訪昇菘超市拚外銷。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠昨天率領市府團隊及10名「嘉市好店」業者，抵達新加坡後隨即拜訪當地知名零售通路昇菘超市（Sheng Siong Supermarket）。黃敏惠現場化身最強推銷員，透過媒合推介會將「我嘉的伴手禮」介紹給新加坡友人，積極為嘉義市品牌爭取國際合作機會與外銷通路。

黃敏惠表示，昇菘超市是新加坡極具競爭力的連鎖通路，從雜貨店發展至今已有超過80名在地門市，是當地民眾採買的主力渠道。這次帶領業者與採購團隊見面，就是希望將嘉義市最好的商品直接介紹給新加坡消費者，讓大家品嚐到10名「嘉市好店」業者多樣且具特色的產品。

本次推介會陣容堅強，包含「湯城鵝行」金蔥鵝油、「義興嘉釀」古法醬油及「三光米」台農82號幸福嘉義米，三者結合打造出獨特的雞肉飯風味。此外，登上Netflix的「林聰明沙鍋魚頭」帶來經典湯底與沙茶魚片；「錦龍醬油」則展示深受小吃業青睞的黑豆蔭油。

零嘴與飲品部分，有「薯職人」傳統工法地瓜產品、百年「皇鶴蜂蜜」精緻積木瓶禮盒，以及展現阿里山多層次風味的「里響咖啡」與「伊米咖啡」；「斐園茶莊」則以嚴選阿里山高山茶呈現茶品價值。

市府建設處指出，推介會由10名業者向昇菘超市採購部門詳盡介紹自家產品，雙方交流熱絡。採購團隊也針對感興趣的品項進行評估並提供建議，期待後續能順利讓嘉義優質好物進駐新加坡市場。

嘉義市品牌走出國際，黃敏惠領10名業者赴星參加食品展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市品牌走出國際，黃敏惠領10名業者赴星參加食品展。圖／嘉義市政府提供

新加坡 黃敏惠 嘉義

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