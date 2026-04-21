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連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

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大甲媽到嘉義 崙子大橋擠爆

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／連線報導
大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香隊伍，昨天從雲林縣沿崙子大橋新橋，進入嘉義縣新港鄉，場面浩大。圖／嘉縣府提供
大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香隊伍，昨天從雲林縣沿崙子大橋新橋，進入嘉義縣新港鄉，場面浩大。圖／嘉縣府提供

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動昨凌晨從雲林西螺福興宮起駕，連夜趕路，昨下午一時半許從新完工的崙子大橋進入嘉縣新港鄉，人潮擠爆橋面；由於行程多有延誤，鎮瀾宮董事長顏清標也向信徒致歉，「看到大家這麼有心在烈日下守候，內心非常感動」。

前晚雲林縣長張麗善在西螺大橋接駕，並和顏清標一起掌轎，在橋上卻發生西螺鎮長廖秋萍在人群中遭推擠，引起議論，顏清標昨離開雲林前受訪說，西螺大橋施工兩邊都圍起來，變窄加上人多，「我都墊著腳走，走到都快跛腳了」，感謝這麼多雲林人熱情款待，媽祖是大家的，不論誰來拜都很歡迎，所以要和和氣氣才好。

大甲媽祖鑾轎昨沿雲林西螺、虎尾、土庫鎮，約下午一時半抵雲嘉交界的元長鄉，張麗善迎媽祖步上新完工的大橋，走到嘉縣交界處，再將神轎交給嘉縣長翁章梁；她說，有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋改建拓寬，第一期北上的部分趕在大甲媽祖來之前完工。

翁章梁、奉天宮董事長何達煌等人在崙子大橋迎轎，並舉行隆重的迎駕儀式，大批信眾虔誠跪地鑽轎腳祈福，翁章梁說，今年出巡主題是「善」，只有媽祖能讓台灣許多分歧不見、大家走向同一個價值與道路。

顏清標說，今年參與人數眾多、沿途點心站也比往年增加，導致在彰化路段就延誤了六、七小時，讓大家等候多時感到很不好意思，並祈求台灣平安、世界和平。媽祖鑾轎昨遶行新港鄉村庄，今上午將於奉天宮舉行祝壽大典，今晚起駕回鑾。

媽祖 大甲鎮瀾宮 嘉義

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