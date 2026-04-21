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招商爭議 亞太棒球場 議員力挺招標

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南亞太國際棒球訓練中心前年委外ＯＴ案招商流標，目前中華職棒統一獅球團以日租方式，使用成棒主球場。本報資料照片
台南亞太國際棒球訓練中心前年委外ＯＴ案招商流標，目前中華職棒統一獅球團以日租方式，使用成棒主球場。本報資料照片

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上月底開打中華職棒例行賽，球迷指場內硬體須改善，更不滿場外美食區招商，且希望讓統一獅球團認養場地。多名市議員昨要求對觀眾席動線等提出改善方案、時程，但也力挺市府維護公務招標制度、不讓商業利益壟斷。

市長黃偉哲說，市府將堅守公有資產管理的法規程序，持續以專業、理性的態度與球團溝通，確保雙方在法治架構下達成共識。

南市議會昨進行球場的營運管理專案報告，市議員李宗霖說，觀眾席橫向走道狹窄影響觀賽體驗，更可能衍生公共安全隱憂，此動線問題早在去年五月就提出；體育局長陳良乾說，已在一、三壘側部分座位加設帆布覆蓋，保留彈性走道空間，至於本壘後方區域座位已由球團售票，賽季結束會與球團研議優化。

市府先前重新招商場外美食區，引起球迷質疑是否圖利特定業者，另，亞太棒訓中心前年委外ＯＴ案流標，統一獅球團現以「日租」成棒主球場方式使用。對於營運問題，議員朱正軒說，市府應與球團建立認養與經營共識，將專業場館交由職業球團營運。

議員穎艾達利則指出，相關爭議應回歸「日租」契約與制度面檢討，且長年來舊的市立棒球場給予職棒球團的租金低廉，現成棒主球場租金也具優惠條件，市府面對外界批評應清楚說明政策立場，不該因輿論壓力或情緒勒索而妥協，尤其職棒「不進駐他隊主場城市」潛規則，不應成為球團要求政府讓步的談判籌碼。

體育局說明，主球場租賃依台南市公有運動場地收費標準辦理，範圍含球場主體、一壘側停車場及部分戶外空間，售票棒球賽事每場場地使用費八萬元，場內賣店每天租金約二千元，未另收高額權利金，後續將優化場館設施，並朝促參方向營運，回應各界關切。

台南 黃偉哲 亞太球場

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