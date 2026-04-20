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台南亞太棒球場營運 黃偉哲：持續與球團溝通

中央社／ 台南20日電

台南市議會今天下午針對亞太國際棒球訓練中心營運管理議題，由市府進行專案報告，針對招標等爭議，市長黃偉哲表示，市府將堅守公有資產管理的法規程序，持續與統一球團溝通。

下午的專案報告先由體育局進行專案報告，隨後由多名市議員提出噪音、交通、攤商招標、球場營運等相關質詢，市府相關局處進行答詢。

針對噪音問題，台南市環保局指出，已積極介入監測，且體育局嚴格規範晚間10時後停止電子應援，並針對設備加裝消音箱。法規標準僅是環境檢測的最低底線，居住品質的維護不應單向仰賴公部門稽查，球團也應主動落實具體噪音防制與敦親睦鄰方案，讓賽事熱潮與在地生活品質取得雙贏。

無黨籍市議員穎艾達利Ingay Tali提出，目前亞太主球場與球團簽訂的合約中不存在權利金條款，就算回溯台南市立棒球場近30年的合約紀錄，統一球團每年僅需繳納約新台幣200萬元租金，球團若欲改造場地須依法取得出租方同意，外界不應煽動球迷情緒，導致依法辦事的公務人員無端遭受攻擊。

黃偉哲表示，市府將堅守公有資產管理的法規程序，持續以專業、理性的態度與球團溝通，確保雙方在法治架構下達成共識。

民進黨市議員朱正軒表示，市府團隊目前所有的努力，都是為了改善球場，把一座好的球場交給專業球團認養，希望能創造球迷、球隊與城市3方共贏。

體育局長陳良乾表示，市府一直都和統一球團有密切聯繫，預計27日就會再與統一球團開會。

台南市政府提供資料指出，針對先前各界對球場提出硬體與交通方面建議，市府已啟動多項改善措施，包括出入口增設臨時照明，並研議長期固定式照明方案，同時以帆布覆蓋優化橫向座椅動線，並協調3大電信業者強化現場通訊訊號，而球迷關心的「打者之眼」也預計於4月底前完成帆布覆蓋。

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