善心社團幫雲林家扶孩童圓夢 5/6將首次登上北港藝閣車

列為國家重要民俗的「北港迎媽祖」將在5月6日登場，其中人氣最高的重頭戲5天藝閣遊行，五彩繽紛，藝閣上的孩子個個成為耀眼小明星，是小朋友的最愛，每年吸引大批孩子爭相報名，為幫家扶孩子圓夢，經雲林家扶中心副主委謝奇峯等人爭取，終讓24名家扶孩子首次登上藝閣，體驗百年民俗的偉大。

延傳百年的每年農曆3月19日「北港迓熱鬧」不僅有台灣各種館閣樂曲、百年藝陣、龍獅武團，更有結合電動花燈與南管花車的「藝閣」，以民間故事為主題，讓小朋友裝扮故事角色，讓藝閣兼具聲光視覺、戲劇雅樂，充滿傳統文化底蘊，不論大人或小孩超愛看。

家扶中心主任廖志文表示，百年藝閣是北港特有的廟會文化，多位家扶大學生王佩琴、莊金寶、許智超等人花了6年時間，進行田野調查並動手打造藝閣車模型，到今年終能如願登上藝閣，不僅是人生初體驗，更可深切體驗藝閣文化延傳百年的經典所在。

北港囝仔出身，小時候也曾裝過藝閣的謝奇峯說，藝閣車由大小朋友裝扮成的仙女、童子及各種歷史人物很搶手，每年藝閣報名秒殺，除要自費裝扮，更要準備各種小物或糖餅，花費不小，家扶孩子難有機會登上藝閣車。

謝奇峯感謝在地資源的協助，讓24個家扶孩童得以圓夢，尤其雲林心生活發展協會總幹事蔡嘉琪及北港創藝文化協會多位彩妝師主動幫孩子化妝，一同帶領家扶孩子，融入北港傳統宗教信仰文化。

今年24名家扶學童將分2分梯次上藝閣車，為讓孩子開心登上藝閣，家扶社工和家扶青年學生攜手打造各式各樣精美的結緣品，讓小朋友在藝閣車上丟給所有觀賞的民眾作紀念，青年學生說，每個平安小物件或福物都代表家扶最特別的心意。

雲林心生活發展協會和北港創藝文化協會多位彩妝師主動幫孩子化妝。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心孩童終得圓夢，今年將首度登上北港藝閣車，體驗國家級的百年民俗文化，家扶青年學生還親手打造更種精美小物回報。記者蔡維斌／攝影