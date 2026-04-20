嘉市好店業者前進新加坡 攜手通路超市拓展市場

嘉義市長黃敏惠明天將與「嘉市好店」業者一起出席新加坡食品展，副市長陳永豐今天先率業者拜訪當地主要通路商超市團隊，希望為嘉義市品牌業者爭取更多國際合作機會。

根據嘉義市政府發布新聞稿，率「嘉市好店」業者與新加坡主要通路商昇菘超市董事長林佑龍團隊交流的陳永豐表示，嘉義市參與東京食品展，順利推動「嘉市好店」業者產品上架東京、名古屋，黃敏惠認為應積極拓展不同國際市場，選擇新加坡食品展為拓展重要據點。

陳永豐說，昇菘超市在新加坡有超過80家門市，是當地民眾採買主要通路之一，藉面對面交流與媒合，期待透過昇菘超市成熟且完整通路體系，爭取更多合作機會，讓嘉義市優質產品逐步拓展到東南亞市場，也讓新加坡消費者有機會品嚐「嘉市好店」業者產品。

嘉市府建設處表示，推介會上由10家業者分別向昇菘超市採購部門團隊介紹自家產品特色，再由採購部門提出有興趣的產品進行採購評估或建議，期待未來能在新加坡市場看到嘉義市「我嘉的伴手禮」。