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台南亞太棒球場爭議延燒 市議會促檢討營運、動線改善時程

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場自上月底中職例行賽開幕賽後，爭議不斷，台南市議會今要求市府提出專案報告，全面檢討現況並提出改善時程。圖／本報系資料照
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場自上月底中職例行賽開幕賽後，爭議不斷，台南市議會今要求市府提出專案報告，全面檢討現況並提出改善時程。圖／本報系資料照

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場自上月底開打中職棒球例行賽後，從場內設施到場外攤位招商接連引發爭議，營運管理問題持續延燒，中職聯盟會長蔡其昌期間多次南下協調，盼由統一獅球團認養球場，提升整體營運效率，台南市議會今要求市府提出專案報告，全面檢討現況並提出改善時程。

台南自詡為「棒球城市」，但主球場啟用後卻頻傳硬體與動線問題，包括觀眾席規畫不佳、橫向通行不便、座位標示不清及環境承載量不足等，引發議員高度關注，多名市議員要求體育局針對場內橫向動線與觀賽品質提出具體改善方案與明確時程，回應球迷期待。

市議員李宗霖指出，球場橫向走道狹窄不僅影響觀賽體驗，未來若場館外租舉辦活動，更可能衍生公共安全隱憂，尤其本壘後方空間明顯不足，卻屬高票價區域，而球場動線問題早在去年5月就提出，若當時妥善規畫，如今爭議皆可避免。

對此，體育局長陳良乾表示，目前已在一、三壘側部分座位加設帆布覆蓋，保留彈性走道空間，至於本壘後方因座位已由球團售出，暫時無法調整，不過，待賽季結束後會與球團研議優化動線配置。

在營運模式方面，市議員朱正軒認為，亞太棒球場啟用象徵台南棒球發展重要里程碑，市府應與統一7-ELEVEn獅隊建立認養與經營共識，將專業場館交由職業球團營運，才能達成球迷、球隊與城市三贏。

市議員穎艾達利則指出，亞太棒訓中心在2024年OT案招商曾流標，目前成棒主球場改由市府自營並採日租方式提供職棒球隊使用，相關爭議應回歸契約與制度面檢討。他強調，成棒主球場場地租金已具優惠條件，市府面對外界批評應清楚說明政策立場，不該因輿論壓力或情緒勒索而妥協。

據了解，亞太國際棒球訓練中心OT案在2024年招商未果後，市府將場區分流處理，其中6座球場由國訓中心評估朝「國家棒球訓練基地」方向發展，並在今年3月辦理委外營運招標，目前已進入議約階段；成棒主球場則自今年2月起由統一獅球團承租使用。

體育局說明，主球場租賃依台南市公有運動場地收費標準辦理，範圍包含球場主體、一壘側停車場及部分戶外空間，售票棒球賽事每場場地使用費8萬元，場內賣店每天租金約2000元，未另收高額權利金。南市府則強調，後續將持續優化場館設施，並朝促參方向營運，回應各界關切。

亞太棒訓中心在2024年OT案招商曾流標，目前成棒主球場由南市府自營並採日租方式提供職棒球隊使用。圖／本報系資料照
亞太棒訓中心在2024年OT案招商曾流標，目前成棒主球場由南市府自營並採日租方式提供職棒球隊使用。圖／本報系資料照

針對成棒主球場場內橫向動線不佳問題，體育局表示，一、三壘側部分座位已加設帆布覆蓋，保留彈性走道空間，而本壘後方因座位已售出，暫時無法調整，將待賽季結束後會與球團研議優化動線配置。圖／本報系資料照
針對成棒主球場場內橫向動線不佳問題，體育局表示，一、三壘側部分座位已加設帆布覆蓋，保留彈性走道空間，而本壘後方因座位已售出，暫時無法調整，將待賽季結束後會與球團研議優化動線配置。圖／本報系資料照

台南 棒球場 體育 棒球

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