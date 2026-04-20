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北港朝天宮迓媽祖5/5登場 雲林家扶24童首登藝閣

中央社／ 雲林縣20日電

雲林北港朝天宮媽祖5月5日登場，其中真人藝閣為重頭戲之一；雲林家扶中心表示，今年在各界贊助下，24名孩子5月6日將首次登上藝閣車參與遶境，體驗了解媽祖文化。

雲林縣家扶中心副主委謝奇峯說，北港朝天宮迓媽祖為國家重要民俗，每年農曆3月19日、20日2天遶境，藝閣遊行則連續5天，其中真人藝閣由小孩子依據神話故事扮仙，光是自費梳妝、準備各式結緣小物，對於家中經濟不佳的家扶孩子來講相當遙不可期。

謝奇峯表示，感謝在地資源協助下，今年24名家扶孩童能上藝閣車，而且雲林心生活發展協會與北港創藝文化協會得知後無償幫孩子梳妝，讓他們圓夢，同時也深入認識體驗在地民俗文化，傳承傳統宗教信仰與文化。

雲林家扶中心主任廖志文指出，從田野調查、動手打造藝閣車模型，到登上藝閣，這些都是家扶學子頭一次體驗，5月6日當天24名學童將分2梯次上藝閣車，家扶成員還手工製作各式結緣品，將在活動當日與民眾分享。

另外，家扶學子王佩琴、莊金寶、許智超等人花了6個月，透過與藝閣文史工作者實地訪談、實際參與北港藝閣遊行、參訪神工藝境工藝展等，了解北港地方信仰與藝閣文化歷史脈絡，更伸手打造彩繪藝閣模型車。

雲林 北港朝天宮 朝天宮 媽祖

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