台南土方「倒不掉、漲翻天」去化陷瓶頸 台南市議會朝野點出制度失靈

內政部國土署今年起實施加強營建剩餘土石方管理引發一連串爭議，台南市議會今針對土石方處理去化進行專案報告，朝野議員關注營建剩餘土石方在「全流向管制」上路後衍生處理困境，要求市府提出建立長期穩定的去化機制，同時應啟動評估台南填海造陸方案。

市議員蔡筱薇指出，台南早在2022年即被揭露違規傾倒廢土案件居全國之冠，顯示問題長期存在且具結構性，而現行政策仍偏向應急，應盡速轉為常態制度，從根本改善土方處理設施不足與規畫落後問題。

她強調，目前最嚴峻的現況是「有土卻沒地方倒」，合法土資場收容量有限、價格飆漲，甚至出現只收大型案件情形，導致路燈維修、號誌更換等基層工程延宕，形成「土方孤兒」；像是台電、自來水及中華電信等管線單位讓人手孔下地或遷移管線，以及中華東路人行道改善工程、社會住宅興建、機35榮民之家拆遷等重大公共工程，也都面臨相同困境。

蔡筱薇建議，市府應建立穩定市場機制，並納入國土計畫檢討，規畫公辦再利用設施與合法處置場域。市議員朱正軒則說，市府提出六大對策雖有助紓壓，但暫置空間有限，難以支撐長期需求，可借鏡台北港、高雄港經驗，評估填海造陸作為土方去化出路。

市議員尤榮智認為，土方大量出土，合法去處量能吃緊、流向查核壓力上升，反而讓各縣市出現疑似違規挖採、回填物來源不明、農地魚塭河川地遭棄置等情況，更有建商想建大樓，因為土方問題無解，結果工程卡關大樓無法興建，希望GPS追蹤土方流向能發揮效力。

國民黨團也認為，土方氾濫難解，建議市府廣設公辦土資場、穩定價格，並將土方拿來填海造陸，去化的土方可用來蓋社宅等，才能幫助更多弱勢民眾，也讓年輕人有個可以成家立業的家。

對此，市長黃偉哲回應，填海造陸屬長期工程，市府將啟動可行性評估，並爭取跨縣市合作，協助紓解土方去化壓力，確保公共建設順利推動。

工務局說明，未來將持續增加土石方去化管道，包含暫置場、窪地回填、工程及原料使用等，且將定期與建築業界、土資廠業者及市府各局處單位座談，研商增加土石方去化管道，簡化填土程序，解決土石方處理困境。