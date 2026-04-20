佳里農會牛蒡節產業活動25日登場 系列好康挺在地農產

台南市佳里區農會為推廣在地牛蒡，本月25日將在佳里體育公園舉辦產業文化活動，安排一系列牛蒡商品特賣等好康，農會總幹事楊豐賓、農會牛蒡產銷班長今更分享挑選要訣，籲請消費者多選購台灣在地牛蒡。

進入牛蒡採收期，佳里區農會今在農會辦理「佳里好蒡產業文化活動」記者會，為25日登場活動暖身，當天亦同步推出牛蒡麵加胡麻蔥酥禮盒上市發表及多項優惠，讓民眾輕鬆將在地好物帶回家。

台南市農會總幹事吳嘉仁、佳里農會理事長陳振華、總幹事楊豐賓、常務監事陳世華、農業局農業輔導科王仁志等人與會，一起對外推銷在地牛蒡。

楊豐賓等人說，牛蒡被譽為「東洋人參」，富含菊糖、膳食纖維、綠原酸等營養，是相當養生健康農產品。楊豐賓、佳里農會牛蒡產銷班長黃榮昌說，台灣在地牛蒡品質佳，口感較甘濃，非低價大陸牛蒡所能比擬。兩人也分享如何辨別本地牛蒡；外觀牛蒡株較柔軟彈性且有氣鬚，應為台灣牛蒡。

農業局指出，牛蒡栽培需高度仰賴人工，近年受農村人口老化、勞動力不足及氣候異常影響，佳里地區牛蒡種植面積已縮減至約15公頃，年產量約200公噸。今年初天氣偏冷，牛蒡生長不易，農民「看天吃飯」壓力更加明顯。希望透過辦理產業文化活動，讓消費者了解農業生產背後困境與價值。

佳里農會說，25日當天推出牛蒡香腸、牛蒡茶葉蛋、牛蒡冰淇淋限量300份免費試吃，還推出一系列優惠好康；牛蒡脆餅、牛蒡麵每包原價120元，均特價100元，牛蒡雞禮盒原價320元，特價220元，牛蒡茶片禮盒原價330元，特價300元，牛蒡茶片及茶片禮盒原價380元，特價350元，3盒1000元，活動當天在超市攤位購物滿1000元再送小燈箱1只。

牛蒡節活動當天同步推出牛蒡麵加胡麻蔥酥禮盒上市發表。記者謝進盛／攝影

佳里農會總幹事楊豐賓邀請各地鄉親25日當天來體驗牛蒡產業活動。記者謝進盛／攝影

佳里農會開發的牛蒡系列商品。記者謝進盛／攝影

進入牛蒡採收期，佳里區農會今在農會辦理「佳里好蒡產業文化活動」記者會，為25日登場活動暖身。記者謝進盛／攝影