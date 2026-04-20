黃偉哲赴吉隆坡行銷農產 邀民眾親訪台南嘗鮮

台南市長黃偉哲前往馬來西亞行銷農特產品，昨天到吉隆坡上架銷售台南紅心芭樂、冬瓜茶磚的超市向當地民眾推廣，並盼大家有機會能親自造訪台南，體驗在地鮮甜好滋味。

台南市政府今天發布新聞稿指出，延續在檳城創下的台南農特產熱潮，黃偉哲昨天抵達吉隆坡，關心推出台南紅心芭樂、冬瓜茶磚的超市上架展售情形，駐馬代表連玉蘋、馬來西亞台灣商會聯合總會長蔡欣恬、總統府國策顧問林凱民等人到場支持。

黃偉哲發表談話表示，這是第一次把台南鳳梨、芭樂介紹給馬來西亞民眾，這兩款水果各具獨特風味與營養，期盼能獲得重視天然、健康的消費者青睞，而冬瓜茶這款懷舊古早味，則有清香甘潤又解暑特色，在馬來西亞溫暖天候下特別受到歡迎。

黃偉哲說，這次在檳城、吉隆坡備貨的數百箱鳳梨火速銷售一空，期待後續也帶動紅心芭樂買氣暢旺，希望讓馬來西亞民眾透過品嘗台南風味，感受台南土地溫度與人情，當然更希望馬來西亞民眾有機會能親自造訪台南，體驗台南的鮮甜好滋味。

連玉蘋表示，台馬雙邊貿易暢旺，是適合行銷販售台灣產品的地方，很高興台南水果與冬瓜茶獲得馬國肯定，也預祝這些優質產品業績「興、豐、旺」，一路長紅。

台南市政府補充指出，市府近年積極從品質提升、品牌包裝到通路媒合，打造完整外銷體系，並持續開拓馬來西亞市場，這次活動現場觀察到民眾試吃後普遍給予肯定，也讓市府對未來持續深化馬國市場更具信心，未來將持續拓展海外通路據點，提升台南農產在國際市場競爭力。