台南農改場發明自走土壤蒸汽消毒機 省工省錢成新利器

台南農改場人員研發的「自走式土壤蒸汽消毒機」，經測試比傳統人力消毒成本降低2成，部分作物可減少肥料3至5成，良率提高2至3成，農改場呼籲農民多採用。

高溫蒸汽土壤消毒可有效降低土傳性病害，減少化學藥劑使用。但這並非新技術，國內外高經濟價值作物已使用多年。

但因需5到6人搬動設備或覆蓋帆布，作業慢且辛苦。這種「自走、電力驅動、無線遙控」及特殊「蒸汽釘管」設計，是針對台灣常見溫室設施栽培需求開發的新型農機。

傳統蒸汽消毒多由土壤表面導入蒸汽，熱量向下傳遞效率有限，效果易受影響。該場研發的「自走式土壤蒸汽消毒機」，採用蒸汽釘管直接將蒸汽導入土壤深層，能使土壤迅速升溫並維持高溫，顯著提升消毒效率，可有效抑制土傳性病原菌、地下害蟲及雜草種子，並有助改善連作障礙。

台南農改場表示，設施作物長期連續栽培，容易造成土壤中病原菌累積及有害物質堆積，引發連作障礙，作物生長勢衰弱影響產量與品質。新機器協助解決問題，提升友善耕作生產效率，兼顧生產與環境永續，為設施農業提供嶄新的土壤管理技術。

研究人員說，設備採履帶式自走設計，以電力驅動，並具無線遙控操作，可於設施環境靈活行走，作業僅需1至2人，有效降低人力需求並提升作業效率。因採電動化設計，可減少噪音及廢氣，更符合友善環境需求。

試驗結果顯示，蒸汽處理後土壤酸鹼值、有機質及主要養分含量均維持穩定，土壤微生物族群雖在處理初期暫時降低，但經一段時間後可逐漸恢復。以花卉作物洋桔梗進行栽培試驗，經蒸汽處理的植株生長勢明顯優於未處理區，顯示對改善土壤環境與促進作物生長具有良好成效。

這技術已完成移轉，可廣泛應用於花卉及設施蔬菜栽培，特別適合易受連作障礙影響的作物。農改場表示，將推動相關技術研發與示範推廣，協助農友建立安全永續且高效率生產模式，提升設施農業競爭力。

台南農改場發明自走土壤蒸汽消毒機，可單人遠端操作，試驗結果省工省錢作物生長更良好。圖／台南農改場提供