六甲汙水下水道開工 南市用戶接管普及率已近3成

台南市政府持續建汙水下水道系統，水利局表示，其中「官田（六甲分區）第三期分支管網及用戶接管第二標工程」，將投入1.55億元建置汙水管網，預計明年底完工，全市用戶接管普及率已逼近3成。

水利局指出，上述汙水下水道工程，已於上月動工，將施作六甲區中山路、信義街、光明街、中正路、中華路、成功街及中華路69巷等主要道路分支管及巷道內連接管，管線總長度約7614公尺，可接管光明街（及信義街）以東、中正路（及中正路43巷、中正路423巷）以西、中山路以南、中華路以北範圍內493戶民生汙水，明年底完工後，預計可服務超過千戶家庭。

水利局指出，施工期間將邀請里長與民眾參加用戶接管說明會，現場說明工程施作內容，並即時回應民眾疑問，協助順利完成接管；同時為降低施工對民眾生活與交通影響，水利局將督導及要求承攬廠商，依循施工規範落實交通維護與工地管理。

台南市長黃偉哲強調，安平、虎尾寮、永康、安南、仁德、新市、官田（含六甲）及柳營（含新營及鹽水）等8大區域汙水下水道將持續推動建設，截至上月底，全市公共汙水下水道接管戶數已達約23.2萬戶，用戶接管普及率提升至29.73%。

台南市政府持續建汙水下水道系統，其中六甲區已於上月開工，預計明年底完工，圖為施工範圍示意圖。記者謝進盛／翻攝