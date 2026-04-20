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星期評論／亞太棒球場頻遭投訴 球迷等得到交代？

聯合報／ 本報記者林伯驊

亞太國際棒球訓練中心是國內最新也最大戶外棒球場，上月底中華職棒開打以來，累積一長串「投訴清單」，從座位席難橫向移動、到場外攤商突遭撤的軟硬體問題，球迷不解與怒火還在堆高，不盡快改善，每場至少七千名觀眾，一旦持續負評，台南棒球城市形象將自砸招牌。

亞太國際棒訓中心耗資卅三億多元，嶄新的場地備受期待，可惜的是，職棒才在此開打五場，曝露諸多「先天缺失」，甚至影響進場看球體驗，令人質疑台南市政府難道僅用管理一般公有設施思維，對待承載國球的場域？

市議員李宗霖蒐集的球迷問卷顯示，內野區沒有橫向走道是滿意度最低，造成上廁所不便，假使有需要疏散會是隱憂，還有內野護網延伸長度不足、全壘打標竿過低、場內杯架位置設計不良、外野女廁故障率高等，許多都是可預防的情形，恐怕設計階段從未認真設想職業賽事實際使用情境。

審計部台南市審計處四年前指出，南市府興建亞太棒訓中心未評估自辦的專業能力、及早研議委託工程專業機關代辦，後續沒依規定成立專案小組統籌設計審查等作業，導致超出預算、計畫延宕等，今年職棒季賽已開打，光座椅橫向移動問題依舊無解，凸顯從興建到實際使用，每個環節都在消耗球迷的信任。

南市府去年招商委外亞太棒訓中心碰壁，近日爆出場外美食區要重新招標爭議，也一再挨批未將職業球團需求、球迷期望放在首位，爆出問題似乎是必然；中職會長蔡其昌月初前去台南溝通時直言「希望市府和統一獅球團多溝通」、「ＯＴ可能使球團更願意投資軟硬體」，點明了公部門應有管理思維、態度，當市府大力宣傳棒球場政績，別忘了還欠球迷一個交代。

台南 亞太 棒球

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