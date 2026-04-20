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三崁店生態園區擁保育諸羅樹蛙 志工每日巡守

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南報導
台南永康區三崁店糖廠綠地去年轉型「三崁店生態文史園區」，擁台灣特有保育類諸羅樹蛙。圖 ／民眾提供
台南永康區三崁店糖廠綠地去年轉型「三崁店生態文史園區」，擁台灣特有保育類諸羅樹蛙。圖 ／民眾提供

台南永康區三崁店糖廠生態園區擁台灣特有保育類諸羅樹蛙，也是此物種分布的最南區域，不過園區緊鄰鹽水溪附近人煙稀少，當地三民里辦公處與社區發展協會去年八月成立「諸羅樹蛙巡守隊」，由志工進行每日自主巡查，保護生態也避免治安死角。

諸羅樹蛙在永康主要棲地「三崁店舊糖廠宿舍區」，總面積約十點二三公頃，糖廠一九九○年關廠，漸形成結構複雜平原闊葉森林，為諸羅樹蛙提供極佳的垂直棲息空間，二○○七年間估計族群超過兩千隻，後續歷經地主台糖公司要開發、民團發起搶救樹蛙，最終守住保育據點。

去年八月園區糖廠修復完工，三民里辦公處與社區發展協會同步配合成立「樹蛙巡守隊」，三民里長陳和志說，目前共有十名巡守隊員，大都來自原來社區自主防災成員，排班每晚一次安排兩人出勤，主要針對園區可疑對象巡邏守望，數次發現有人在園區出沒，因無公權力，只能柔性宣導一起守護諸羅樹蛙生態；有隊員轉述說，某次夜間執勤發現一輛轎車在園區原地長時間發動，趕緊制止避免變意外事件。

「大家都是歡喜做、甘願受」，陳和志說，三民里在人口稠密的永康區，難得保有農村恬靜風光與濃郁人情味，大家都盼諸羅樹蛙在社區延續下去。

樹蛙

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