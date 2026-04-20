台南三崁店園區挨批像廢墟 爆收費爭議

台南永康區有不少歷史和生態交織場域，頻被質疑缺乏規畫和管理，近期民眾發現，占地十多公頃的三崁店糖廠綠地，擁諸羅樹蛙生態、市定古蹟糖廠神社等，已轉型生態園區，現況卻像廢墟，里辦公處還向團客導覽收費，「變營利事業？」

三崁店糖廠生態園區現由在地三民里辦公處管理，向需要團體導覽的遊客，每人收取二百元。三民里長陳和志澄清，為永續維護園區生態，僅針對團體要求導覽解說時才會收費，費用包括保險、清潔、手工藝體驗、講師費等，一般個人參訪可自由進出不收費，「全案是特定人士刻意扭曲事實」。

永康為台南人口最多行政區，以往軍事、工業為重被視為文化沙漠，不過也不少文化與生態兼具場域，只是地方認為可惜未積極發展，先前永康公園挨批早年美景消失、前總統蔣經國行館沒活化，市府允諾重現風華。

緊鄰鹽水溪畔的永康區三崁店糖廠生態園區，為昔日台糖三崁店糖廠所在，還有日治時期神社、防空洞等遺跡，園區土地主要為台糖公司所有，委託永康區公所與在地三民里共同協助，部分區域為民間企業認養。但有民眾向聯合報系投訴，該地已被三民里辦公處壟斷生機，本月起若要前往導覽，都要參加三民里辦公處導覽解說，每人導覽費用二百元。

投訴民眾也說，整個三崁店糖廠雜草叢生，蚊蟲蛇鼠一大堆，變「廢墟」，且五年多以來，諸羅樹蛙數量恐怕從逾兩千隻，遽減到目前幾百隻不到。

市議員朱正軒認為，為達社區永續發展，支持地方創生，相信有效溝通後，環境維護與地方創生絕對可以並存，也願意來協調相關細節創造雙贏。

「園區雜草叢生，並非實情」，陳和志澄清，每年五至十月是繁殖期避免驚擾，之後都會清理、打掃，而多年前莫拉克風災導致地形生態改變，原有一處水塘幾乎消失，後續附近排水設施改善後，園區缺水更嚴重，蝌蚪存活不易，諸羅樹蛙數量自然減少，目前已與荒野保護協會、里山里海工作室合作因應「補水」對策中。